Петер Мадяр розповів про стратегію спілкування з Путіним

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр окреслив свою майбутню зовнішню політику щодо РФ. Політик заявив про готовність до прямого, проте дистанційованого контакту з Кремлем: "Якщо Путін зателефонує мені, я підійду до телефону, але першим я йому не телефонуватиму".

У разі такої розмови Мадяр планує закликати агресора до миру. "Я попросив би його припинити вбивати, зупинити війну, оскільки вона не має сенсу", — наголосив він, додавши, що покладає надію на обставини, які скоро змусять главу РФ зупинити бойові дії. Мадяр також провів паралель із власною країною, зазначивши, що якби Росія вчинила напад на Угорщину, ніхто б не погодився на територіальні поступки.

Окрім гуманітарних питань, політик прагне переглянути економічні зв'язки. Зокрема, він планує обговорити "умови та вартість діючих угод Угорщини та РФ в енергетиці", включаючи проєкт АЕС "Пакш-2". Мадяр наголошує на необхідності побудови прагматичних відносин, водночас визнаючи, що Росія є загрозою для Європи.

Політик також розкритикував нинішній курс МЗС Угорщини, назвавши неприпустимими ті тісні контакти з Москвою, які підтримує чинне керівництво відомства.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше посилаючись на свої переговори з європейськими лідерами, Мадяр заявив, що його колеги в ЄС поділяють цю скептичну позицію: "Зараз прийняти Україну не можна". Політик наполягає на тому, що Київ має подолати той самий шлях реформ, що й інші кандидати, і, за його прогнозами, "це не станеться протягом найближчих 10 років".