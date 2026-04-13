Петер Мадяр зробив перші заяви про Україну на посту прем’єра Угорщини

Петер Мадяр, новообраний прем'єр-міністр Угорщини, переконаний, що Україна не зможе приєднатися до Європейського Союзу за спрощеною чи прискореною процедурою. На його думку, прийняття держави, яка перебуває у стані активного воєнного конфлікту, наразі є неможливим.

Посилаючись на свої переговори з європейськими лідерами, Мадяр заявив, що його колеги в ЄС поділяють цю скептичну позицію: "Зараз прийняти Україну не можна". Політик наполягає на тому, що Київ має подолати той самий шлях реформ, що й інші кандидати, і, за його прогнозами, "це не станеться протягом найближчих 10 років".

Водночас політик висловив підтримку масштабному кредиту для України у розмірі 90 млрд євро, проте наголосив на особливій позиції Угорщини. Мадяр підкреслив, що країна не виділятиме власних ресурсів для цієї допомоги, оскільки Віктор Орбан раніше забезпечив для держави право не брати участі у подібних виплатах.

Він аргументував таку відмову внутрішніми проблемами, зазначивши, що "Угорщина перебуває у дуже складному фінансовому становищі", тому не може дозволити собі додаткове навантаження на бюджет.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кремль офіційно відмовився вітати Петера Мадяра з успіхом його політичної сили на парламентських виборах в Угорщині. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пояснивши таку позицію зміною статусу відносин між країнами.

За словами представника Кремля, Будапешт більше не входить до кола партнерів Москви через підтримку загальноєвропейської політики. "Ми недружнім країнам привітання не надсилаємо. А Угорщина — недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", — констатував Пєсков.