Петер Мадяр рассказал о стратегии общения с Путиным

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр очертил свою будущую внешнюю политику в отношении РФ. Политик заявил о готовности к прямому, однако дистанционированному контакту с Кремлем: "Если Путин позвонит мне, я подойду к телефону, но первым я ему не буду звонить по телефону".

Петер Мадяр. Фото из открытых источников

В случае такого разговора Мадьяр планирует призвать агрессора к миру. "Я попросил бы его прекратить убивать, остановить войну, поскольку она не имеет смысла", — подчеркнул он, добавив, что надеется на обстоятельства, которые скоро заставят главу РФ остановить боевые действия. Мадяр также провел параллель с собственной страной, отметив, что если бы Россия совершила нападение на Венгрию, никто бы не согласился на территориальные уступки.

Кроме гуманитарных вопросов политик стремится пересмотреть экономические связи. В частности, он намерен обсудить "условия и стоимость действующих соглашений Венгрии и РФ в энергетике", включая проект АЭС "Пакш-2". Мадяр отмечает необходимость построения прагматических отношений, одновременно признавая, что Россия является угрозой для Европы.

Политик также подверг критике нынешний курс МИД Венгрии, назвав недопустимыми тесные контакты с Москвой, которые поддерживает действующее руководство ведомства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее ссылаясь на свои переговоры с европейскими лидерами, Мадяр заявил, что его коллеги в ЕС разделяют эту скептическую позицию: "Сейчас принять Украину нельзя". Политик настаивает на том, что Киев должен преодолеть тот же путь реформ, что и другие кандидаты, и, по его прогнозам, "это не произойдет в ближайшие 10 лет".