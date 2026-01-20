Норвегія сказала «ні» Трампу: країна відмовилась входити до Ради миру США

Норвегія офіційно відмовилась приєднуватися до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. У норвезькому уряді наголосили: участь у цій ініціативі є неприйнятною, оскільки вона ставить під сумнів міжнародне право та фундаментальну роль Організації Об’єднаних Націй.

Стає небезпечно для світу — Норвегія публічно відкинула мирну ініціативу Трампа

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Моцфельдт Кравік в інтерв’ю газеті Aftenposten.





За його словами, Норвегія не може долучитися до Ради миру "в тому вигляді, в якому вона існує зараз". Представник МЗС підкреслив, що ініціатива Вашингтона суперечить базовим принципам міжнародної системи безпеки, на яких десятиліттями тримається світовий порядок.

"Абсолютно зрозуміло, що ми не можемо бути частиною структури, яка ставить під сумнів роль ООН та чинне міжнародне право. Це неможливо для нас — і не лише для нас, а й для більшості європейських держав та багатьох інших країн, для яких ООН і міжнародне право є основою зовнішньої політики", — заявив Кравік.

У МЗС Норвегії також дали зрозуміти, що позиція країни є принциповою: будь-які "мирні ініціативи", які обходять або послаблюють механізми ООН, несуть ризики для глобальної стабільності.

Таким чином Норвегія фактично стала однією з перших європейських країн, які публічно дистанціювалися від нової ініціативи Дональда Трампа, давши зрозуміти: мир не може будуватися ціною руйнування міжнародного права.

