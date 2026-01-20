logo

Норвегия сказала «нет» Трампу: страна отказалась входить в Совет мира США
Норвегия сказала «нет» Трампу: страна отказалась входить в Совет мира США

Правительство Норвегии заявило, что новая структура США подрывает международное право и роль ООН.

20 января 2026, 17:47
Автор:
Проніна Анна

Норвегия официально отказалась присоединяться к так называемому Совету мира, инициированному президентом США Дональдом Трампом. В норвежском правительстве отметили: участие в этой инициативе неприемлемо, поскольку она ставит под сомнение международное право и фундаментальную роль Организации Объединенных Наций .

Становится опасно для мира — Норвегия публично отвергла мирную инициативу Трампа

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик в интервью газете Aftenposten .

По его словам, Норвегия не может присоединиться к Совету мира "в том виде, в каком он существует сейчас". Представитель МИД подчеркнул, что инициатива Вашингтона противоречит базовым принципам международной системы безопасности, на которых десятилетиями держится мировой порядок.

"Совершенно понятно, что мы не можем быть частью структуры, ставящей под сомнение роль ООН и действующее международное право. Это невозможно для нас — и не только для нас, но и для большинства европейских государств и многих других стран, для которых ООН и международное право являются основой внешней политики" , — заявил Кравик.

В МИД Норвегии также дали понять, что позиция страны принципиальна: любые "мирные инициативы", обходящие или ослабляющие механизмы ООН, несут риски для глобальной стабильности.

Таким образом, Норвегия фактически стала одной из первых европейских стран, публично дистанцировавшихся от новой инициативы Дональда Трампа, дав понять: мир не может строиться ценой разрушения международного права .

Читайте также в "Комментариях", зачем Трампу Совет мира с Россией.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский не видит возможности сотрудничать в Совете мира с Путиным и Лукашенко.



