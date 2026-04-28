Не лише Ізраїль: в МЗС назвали країни, які купують українське крадене зерно

Міністерство закордонних справ України заявило, що зерно, вивезене Росією з тимчасово окупованих територій, потрапляє не лише до Ізраїлю. За словами українських дипломатів, такі поставки фіксувалися також до Туреччини, Єгипту, Алжиру та інших держав.

У МЗС назвали країни, які купують крадене українське зерно.

Речник МЗС Георгій Тихий під час онлайн-брифінгу розповів, що Україна відстежує маршрути незаконного експорту та готує реакцію на кожен подібний випадок.

"Такі вантажі надходили в Туреччину, Єгипет, Алжир і деякі інші країни. Це тільки ті випадки, які я можу згадати з пам'яті, що трапилася раніше", — сказав Тихий.

Тихий додав, що зараз кілька суден з таким вантажем знову перебувають у дорозі. За його словами, одне судно з краденим українським зерном прямує до Єгипту, а інше до Алжиру.

"Наше повідомлення дуже просте. Ми бачимо це. Ми не залишимо це без уваги. І ми будемо реагувати, незалежно від географічного розташування, не тільки щодо Ізраїлю. Отже, ми бачимо все. Це не залишиться без належної реакції", — додав речник МЗС.

Крадене українське зерно

У квітні до порту Хайфи в Ізраїлі прибуло судно з зерном, яке було вивезене з окупованих територій України. Попри звернення української сторони, вантаж не заблокували. Після цього президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нового санкційного пакета проти осіб і структур, причетних до таких схем.

