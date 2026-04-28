Не только Израиль: в МИД назвали страны, покупающие украинское украденное зерно
Не только Израиль: в МИД назвали страны, покупающие украинское украденное зерно

Украина заявила, что вывезенное Россией зерно поступает не только в Израиль, но и в Турцию, Египет и Алжир.

28 апреля 2026, 16:15
Министерство иностранных дел Украины заявило, что зерно, вывезенное Россией с временно оккупированных территорий, попадает не только в Израиль. По словам украинских дипломатов, такие поставки фиксировались также в Турцию, Египет, Алжир и другие государства.

В МИД назвали страны, покупающие украденное украинское зерно.

Представитель МИД Георгий Тихий во время онлайн-брифинга рассказал, что Украина отслеживает маршруты незаконного экспорта и готовит реакцию на каждый подобный случай.

"Такие грузы поступали в Турцию, Египет, Алжир и некоторые другие страны. Это только те случаи, которые я могу вспомнить из случившейся ранее памяти", — сказал Тихий.

Тихий добавил, что сейчас несколько судов с таким грузом снова находятся в пути. По его словам, одно судно с краденым украинским зерном следует в Египет, а другое в Алжир.

"Наше сообщение очень простое. Мы видим это. Мы не оставим это без внимания. И мы будем реагировать, независимо от географического расположения, не только по Израилю. Следовательно, мы видим все. Это не останется без должной реакции", — добавил спикер МИД.

Украденное украинское зерно

В апреле в порт Хайфы в Израиле прибыло судно с зерном, которое было вывезено с оккупированных территорий Украины. Несмотря на обращение украинской стороны, груз не заблокирован. После этого президент Владимир Зеленский заявил о подготовке нового санкционного пакета против лиц и структур, причастных к таким схемам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брюссель подозревает Израиль в помощи России в продаже украденного украинского зерна.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский жестко отреагировал на скандал с краденым зерном: какой шаг готовит Украина для Израиля.



