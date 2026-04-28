Зеленський жорстко відреагував на скандал з краденим зерном: який крок Україна готує для Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про прибуття до ізраїльського порту судна з зерном, яке було незаконно вивезене Росією з тимчасово окупованих українських територій. За словами президента, купівля викраденого майна тягне на юридичну відповідальність, а Україна вже готує відповідні санкції.

Володимир Зеленський заявив, що влада будь-якої держави не може ігнорувати походження вантажів, які прибувають до її портів. За його словами, йдеться не про звичайну торгівлю, а про схему заробітку на майні, незаконно вивезеному з території України.

"Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни", — зауважив Зеленський.

Президент повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію. Крім того, Україна готує санкційний пакет проти осіб і компаній, причетних до транспортування та реалізації такого зерна.

За словами Зеленського, обмеження можуть стосуватися як перевізників, так і тих, хто безпосередньо отримує прибуток від цих операцій. Київ також планує координувати дії з європейськими союзниками, щоб фігурантів внесли до санкційних списків ЄС.

За даними ізраїльського видання Haaretz, у 2022–2023 роках 31 із 120 партій викраденого українського зерна з окупованих територій могла надходити саме до Ізраїлю. Також повідомляється, що лише від початку 2026 року в ізраїльських портах було розвантажено щонайменше чотири такі партії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Ізраїлі відповіли Києву через скаргу про вкрадене зерно.

Також "Коментарі" писали, що ЄС готує санкції для Ізраїлю черех крадене українське зерно.