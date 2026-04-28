Зеленський жорстко відреагував на скандал з краденим зерном: який крок Україна готує для Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про прибуття до ізраїльського порту судна з зерном, яке було незаконно вивезене Росією з тимчасово окупованих українських територій. За словами президента, купівля викраденого майна тягне на юридичну відповідальність, а Україна вже готує відповідні санкції.
Володимир Зеленський заявив, що влада будь-якої держави не може ігнорувати походження вантажів, які прибувають до її портів. За його словами, йдеться не про звичайну торгівлю, а про схему заробітку на майні, незаконно вивезеному з території України.
Президент повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію. Крім того, Україна готує санкційний пакет проти осіб і компаній, причетних до транспортування та реалізації такого зерна.
За словами Зеленського, обмеження можуть стосуватися як перевізників, так і тих, хто безпосередньо отримує прибуток від цих операцій. Київ також планує координувати дії з європейськими союзниками, щоб фігурантів внесли до санкційних списків ЄС.
За даними ізраїльського видання Haaretz, у 2022–2023 роках 31 із 120 партій викраденого українського зерна з окупованих територій могла надходити саме до Ізраїлю. Також повідомляється, що лише від початку 2026 року в ізраїльських портах було розвантажено щонайменше чотири такі партії.
