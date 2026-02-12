МОК зганьбився: в МЗС зробили заяву на підтримку Гераскевича

Міністерство закордонних справ України підтримало скелетоніста Владислава Гераскевича, якого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував через намір виступати у шоломі із зображеннями українських спортсменів, загиблих від рук російських військових. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За його словами, рішення МОК стало ударом по власній репутації організації.

"МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби", — наголосив міністр.

Андрій Сибіга підкреслив, що намір Гераскевича був виключно жестом пам’яті та не суперечив ані правилам, ані етичним принципам. Водночас, за його словами, МОК чинив тиск на українського спортсмена та інших представників України, закликаючи "мовчати" про війну, яку називали "одним із 130 конфліктів у світі".

Очільник МЗС також розкритикував позицію комітету щодо Росії. Він нагадав, що РФ тричі розпочинала воєнні дії під час Олімпійського перемир’я, а від початку повномасштабної агресії загинули 650 українських спортсменів і тренерів, зруйновано близько 800 спортивних об’єктів.

"Саме росіян потрібно відсторонювати, а не забороняти вшанування їхніх жертв. Жоден із них не є “нейтральним”", — підсумував Андрій Сибіга.

Читайте також на порталі "Коментарі" — народна депутатка Вікторія Сюмар вважає, що рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського спортсмена Гераскевича виходить за межі етичної оцінки та має безпекові наслідки. Політик наголошує, що світ фактично відмовляється бачити загиблих українських дітей та масштаб агресії Росії, сприймаючи війну в Україні як щось другорядне.



