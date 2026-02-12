logo

Политика внешняя политика МОК опозорился: в МИД сделали заявление в поддержку Гераскевича
МОК опозорился: в МИД сделали заявление в поддержку Гераскевича

Украинского скелетониста дисквалифицировали за намерение почтить память погибших от российской агрессии спортсменов

12 февраля 2026, 14:09
Министерство иностранных дел Украины поддержало скелетониста Владислава Гераскевича, которого Международный олимпийский комитет дисквалифицировал из-за намерения выступать в шлеме с изображениями украинских спортсменов, погибших от рук российских военных. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

По его словам, решение МОК стало ударом по своей репутации организации.

"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора", — подчеркнул министр.

Андрей Сибига подчеркнул, что намерение Гераскевича было исключительно жестом памяти и не противоречило ни правилам, ни этическим принципам. В то же время, по его словам, МОК оказывал давление на украинского спортсмена и других представителей Украины, призывая молчать о войне, которую называли одним из 130 конфликтов в мире.

Глава МИД также раскритиковал позицию комитета по России. Он напомнил, что РФ трижды предпринимала военные действия во время Олимпийского перемирия, а в начале полномасштабной агрессии погибли 650 украинских спортсменов и тренеров, разрушены около 800 спортивных объектов.

"Именно россиян нужно отстранять, а не запрещать чествование их жертв. Ни один из них не является "нейтральным"", — подытожил Андрей Сибига.

Читайте на портале "Комментарии" — народная депутат Виктория Сюмар считает, что решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского спортсмена Гераскевича выходит за пределы этической оценки и имеет последствия безопасности. Политик отмечает, что мир фактически отказывается видеть погибших украинских детей и масштаб агрессии России, воспринимая войну в Украине как нечто второстепенное.




