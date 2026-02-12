МОК опозорился: в МИД сделали заявление в поддержку Гераскевича

Министерство иностранных дел Украины поддержало скелетониста Владислава Гераскевича, которого Международный олимпийский комитет дисквалифицировал из-за намерения выступать в шлеме с изображениями украинских спортсменов, погибших от рук российских военных. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По его словам, решение МОК стало ударом по своей репутации организации.

"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения вспомнят это как момент позора", — подчеркнул министр.

Андрей Сибига подчеркнул, что намерение Гераскевича было исключительно жестом памяти и не противоречило ни правилам, ни этическим принципам. В то же время, по его словам, МОК оказывал давление на украинского спортсмена и других представителей Украины, призывая молчать о войне, которую называли одним из 130 конфликтов в мире.

Глава МИД также раскритиковал позицию комитета по России. Он напомнил, что РФ трижды предпринимала военные действия во время Олимпийского перемирия, а в начале полномасштабной агрессии погибли 650 украинских спортсменов и тренеров, разрушены около 800 спортивных объектов.

"Именно россиян нужно отстранять, а не запрещать чествование их жертв. Ни один из них не является "нейтральным"", — подытожил Андрей Сибига.

