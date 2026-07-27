Майбутня зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні відбудеться на тлі нових спроб відновити переговорний процес щодо завершення війни. За даними Reuters, сторони також обговорюють можливість повітряного перемир'я, яке могло б стати першим кроком до ширших домовленостей. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, якого результату очікувати від зустрічі Зеленського та Трампа.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що зустріч не завершиться остаточною мирною угодою. Її реальним результатом може стати узгодження подальшого дипломатичного треку та конкретних кроків для підготовки нових переговорів із Росією. Зеленський намагатиметься не допустити домовленостей, які передбачають односторонні поступки України. Трамп, зі свого боку, може вимагати більшої гнучкості та швидких результатів. Тому найкращим сценарієм для Києва стане збереження американської підтримки, посилення тиску на Москву та домовленість про конкретний механізм припинення вогню. Прориву чекати не варто, але зустріч може визначити напрямок наступного етапу переговорів.

Чат-бот Gemini припускає, що зустріч навряд чи принесе негайний підпис під остаточною мирною угодою, оскільки рішення про припинення війни залежить від позиції Москви. Реалістичним результатом стане узгодження рамкової ініціативи, наприклад щодо локального чи повітряного припинення вогню. Також варто очікувати зрушень у спільних економічних і військово-технічних проєктах. Для України ці переговори є можливістю зафіксувати власні червоні лінії та підтвердити партнерство зі США.

Чат-бот Deepseek зазначає, що зустріч завершиться без прориву, але з позитивним комюніке та анонсом нового раунду переговорів за участю російської сторони до осені. Україна отримає підтвердження подальшої співпраці у сфері ППО, а Трамп — можливість заявити про прогрес у врегулюванні. Гучних заяв про "мир за 24 години" не буде — війна перетворилася на затяжний дипломатичний марафон, де кожен крок вимірюється місяцями, а не днями. Головний ризик — якщо Трамп спробує продавити українські поступки без реальних гарантій безпеки. Але наразі обидві сторони зацікавлені в тому, щоб зустріч виглядала як конструктивний діалог.

Чат-бот Grok гадає, що реалістично очікувати не прориву, а чергового кроку вперед. Найімовірніше, сторони узгодять параметри подальших контактів між командами та підтвердять курс на гарантії безпеки для України. Можливе оголошення про інтенсифікацію переговорів або технічні домовленості щодо ППО. Повноцінної мирної угоди чи зустрічі у форматі Трамп-Зеленський-Путін найближчими тижнями не буде. Головне, що діалог збережеться, а США залишаться залученими. Це вже цінний результат у нинішніх умовах.

Усі чат-боти сходяться на думці, що зустріч Зеленського та Трампа навряд чи завершиться швидким укладенням мирної угоди. Найімовірнішим результатом вони називають продовження переговорного процесу, можливі домовленості про припинення вогню та збереження американської підтримки України. Водночас штучний інтелект бачить і ризики, зокрема можливий тиск на Київ щодо поступок без чітких гарантій безпеки. Загалом зустріч може стати важливим дипломатичним кроком, але очікувати негайного завершення війни не варто.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому зустріч Трампа із Зеленським може бути жорсткою.



