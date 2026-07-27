Предстоящая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне состоится на фоне новых попыток возобновить переговорный процесс по завершению войны. По данным Reuters, стороны также обсуждают возможность воздушного перемирия, которое могло бы стать первым шагом к более широким договоренностям. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какого результата ожидать от встречи Зеленского и Трампа.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что встреча не завершится окончательным мирным соглашением. Ее реальным результатом может стать согласование дальнейшего дипломатического трека и конкретных шагов по подготовке новых переговоров с Россией. Зеленский постарается не допустить договоренностей, предусматривающих односторонние уступки Украины. Трамп, со своей стороны, может потребовать большей гибкости и быстрых результатов. Поэтому лучшим сценарием для Киева станет сохранение американской поддержки, усиление давления на Москву и договоренность о конкретном механизме прекращения огня. Прорыва ждать не стоит, но встреча может определить направление следующего этапа переговоров.

Чат-бот Gemini предполагает, что встреча вряд ли принесет немедленную подпись под окончательным мирным соглашением, поскольку решение о прекращении войны зависит от позиции Москвы. Реалистичным результатом станет согласование рамочной инициативы, например, относительно локального или воздушного прекращения огня. Также следует ожидать сдвигов в общих экономических и военно-технических проектах. Для Украины эти переговоры – возможность зафиксировать собственные красные линии и подтвердить партнерство с США.

Чат-бот Deepseek отмечает, что встреча завершится без прорыва, но с положительным коммюнике и анонсом нового раунда переговоров с участием российской стороны к осени. Украина получит подтверждение дальнейшего сотрудничества в сфере ПВО, а Трамп – возможность заявить о прогрессе в урегулировании. Громких заявлений о "мире за 24 часа" не будет — война превратилась в затяжной дипломатический марафон, где каждый шаг измеряется месяцами, а не днями. Главный риск – если Трамп попытается продавить украинские уступки без реальных гарантий безопасности. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы встреча выглядела как конструктивный диалог.

Чат-бот Grok думает, что реалистично ждать не прорыва, а еще одного шага вперед. Скорее всего, стороны согласуют параметры дальнейших контактов между командами и подтвердят курс на гарантии безопасности для Украины. Возможно объявление об интенсификации переговоров или технических договоренностей по ПВО. Полноценного мирного соглашения или встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин в ближайшие недели не будет. Главное, что диалог сохранится, а США останутся вовлеченными. Это уже ценный результат в нынешних условиях.

Все чат-боты сходятся во мнении, что встреча Зеленского и Трампа вряд ли завершится скорым заключением мирного соглашения. Вероятным результатом они называют продолжение переговорного процесса, возможные договоренности о прекращении огня и сохранении американской поддержки Украины. В то же время искусственный интеллект видит и риски, в частности, возможное давление на Киев относительно уступок без четких гарантий безопасности. В общем, встреча может стать важным дипломатическим шагом, но ожидать немедленного завершения войны не стоит.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему встреча Трампа с Зеленским может быть жесткой.



