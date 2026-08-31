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Михайло Федоров у Вашингтоні провів перші зустрічі: про що домовився

Досвід «Дії» та «Мрії» на міжнародній арені: Україна запускає нову хвилю глобальних інноваційних проєктів

31 серпня 2026, 15:19
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Недилько Ксения

Україна планує масштабувати свій успішний досвід цифровізації та залучити нові іноземні інвестиції для розвитку передових технологій. Як повідомив колишній міністр оборони України Михайло Федоров, наша країна вже побудувала "одну з найзручніших цифрових держав у світі". За його словами, тепер урядова команда ставить перед собою нову амбітну мету, а саме — "використати цей досвід для запуску нового покоління технологічних та інноваційних проєктів, залучаючи міжнародну експертизу, партнерства та інвестиції".

Михайло Федоров у Вашингтоні провів перші зустрічі: про що домовився

Михайло Федоров і Вільям Тейлор

З метою реалізації цієї стратегії у Вашингтоні відбулися важливі дипломатичні переговори з американським дипломатом та членом правління Фонду Східна Європа Вільямом Тейлором. Ексміністр підкреслив, що Тейлор "глибоко розуміє український контекст і продовжує працювати над ініціативами, які сприяють розвитку нашої країни". Під час зустрічі сторони детально обговорили перспективи впровадження штучного інтелекту, цифрову трансформацію та спільні інновації.

Окрім суто технологічних питань, учасники зустрічі торкнулися теми обороноздатності нашої держави та протидії зовнішній агресії. Однією з головних тем розмови стало те, що саме необхідно країні для перемоги над окупантами. Федоров зазначив, що серед ключових факторів безпеки — "єдність держави, громадян, армії та приватного сектору навколо спільної мети".

Базисом для майбутніх міжнародних стартапів мають стати вже створені в Україні успішні платформи. Ексміністр нагадав, що за минулі роки команді вдалося створити "Дію", запустити освітню "Мрію" та десятки інших унікальних сервісів, які повністю переформатували комунікацію суспільства та владних інституцій. Він з гордістю додав, що сьогодні "інші країни вивчають український досвід цифрової трансформації", а розроблені в Україні сервіси слугують наочним доказом ефективності технологій в умовах воєнного часу. Попереду на державу чекають десятки масштабних угод, які мають суттєво посилити позиції України у світі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко різко розкритикував нещодавні публічні заяви ексміністра оборони Михайла Федорова, які той озвучив у коментарі західним медіа.



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