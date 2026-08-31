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Михаил Федоров в Вашингтоне провел первые встречи: о чем договорился

Опыт "Дии" и "Мрии" на международной арене: Украина запускает новую волну глобальных инновационных проектов

31 августа 2026, 15:19
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Недилько Ксения

Украина планирует масштабировать успешный опыт цифровизации и привлечь новые иностранные инвестиции для развития передовых технологий. Как сообщил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, наша страна уже построила "одно из самых удобных цифровых государств в мире". По его словам, теперь правительственная команда ставит перед собой новую амбициозную цель, а именно использовать этот опыт для запуска нового поколения технологических и инновационных проектов, привлекая международную экспертизу, партнерства и инвестиции.

Михаил Федоров в Вашингтоне провел первые встречи: о чем договорился

Михаил Федоров и Уильям Тейлор

В целях реализации этой стратегии в Вашингтоне состоялись важные дипломатические переговоры с американским дипломатом и членом правления Фонда Восточная Европа Уильямом Тейлором. Эксминистр подчеркнул, что Тейлор "глубоко понимает украинский контекст и продолжает работать над инициативами, способствующими развитию нашей страны". В ходе встречи стороны подробно обсудили перспективы внедрения искусственного интеллекта, цифровую трансформацию и совместные инновации.

Кроме сугубо технологических вопросов, участники встречи затронули тему обороноспособности нашего государства и противодействие внешней агрессии. Одной из главных тем разговора стало то, что необходимо стране для победы над оккупантами. Федоров отметил, что среди ключевых факторов безопасности – "единство государства, граждан, армии и частного сектора вокруг общей цели".

Базисом для будущих международных стартапов должны стать созданные в Украине успешные платформы. Эксминистр напомнил, что за прошлые годы команде удалось создать "Дию", запустить образовательную "Мрию" и десятки других уникальных сервисов, полностью переформатировавших коммуникацию общества и властных институций. Он с гордостью добавил, что сегодня другие страны изучают украинский опыт цифровой трансформации, а разработанные в Украине сервисы служат наглядным доказательством эффективности технологий в условиях военного времени. Впереди государство ждут десятки масштабных соглашений, которые должны существенно усилить позиции Украины в мире.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Алексей Гончаренко резко раскритиковал недавние публичные заявления экс-министра обороны Михаила Федорова, которые тот озвучил в комментарии западным медиа.



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