Поїхав за кордон та проігнорував засідання: Тимчасова слідча комісія чекає на Федорова під загрозою примусового приводу

Народний депутат Олексій Гончаренко різко розкритикував нещодавні публічні заяви екс-міністра оборони Михайла Федорова, які той озвучив у коментарі західним медіа. Зокрема, у своєму інтерв'ю виданню FT урядовець наголосив, що буде "дуже радий допомогти Америці створити армію дронів – особливо в обмін на Patriot, щоб ми вижили цієї зими". Посадовець запевнив іноземних журналістів, що "готовий піти на такий обмін".

Михайло Федоров

Така дипломатична ініціатива викликала відвертий скепсис і сарказм у стінах парламенту. Коментуючи пропозицію колишнього міністра, Гончаренко іронічно зауважив, що не знає, як на це реагувати, і вирішив висунути аналогічні "космічні" пропозиції американському лідеру.

"Пане Трамп, я також готовий піти на такий обмін. Я допоможу вам створити Зірку Смерті в обмін на всі установки Patriot, які є", — наголосив народний депутат, додавши, що у цій ситуації вже навіть не порушує питань про дотримання державної таємниці.

Проте за жартами криється серйозний юридичний конфлікт, адже колишній урядовець не прийшов на офіційне слухання у парламенті. Парламентар констатував, що Михайло Федоров не з'явився на засіданні ТСК, проігнорувавши офіційне запрошення та виїхавши за межі держави.

"Пане Федоров, ви там обмінюйтесь скільки вам буде зручно, але ми тут чекаєм вас в Україні і закон вимагає, щоб ви зʼявились на засідання ТСК", — підкреслив Гончаренко, уточнивши, що після поїздки за кордон посадовця чекають у будівлі КМДА.

Наразі Тимчасова слідча комісія шукає компромісні варіанти для комунікації, проте налаштована рішуче. За словами Гончаренка, якщо закордонне відрядження затягується, депутати "готові включити його онлайн у засідання комісії", або ж чекатимуть на візит одразу після перетину кордону. Водночас він попередив, що закон дає ТСК право "застосувати процедуру приводу, після якої поліція буде шукати" експосадовця, оскільки комісія планує задіяти всі правові механізми задля забезпечення поваги до українського законодавства та парламентаризму.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній очільник Міністерства оборони та Мінцифри Михайло Федоров запропонував Сполученим Штатам своєрідний технологічний обмін: Україна може поділитися досвідом створення та масштабного застосування безпілотних систем, а Вашингтон натомість посилить українську протиповітряну оборону ракетами-перехоплювачами для Patriot.