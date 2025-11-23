Майже 200 тисяч українців у США ризикують втратити легальний статус — ситуація загострюється

Майже 200 тисяч українців у Сполучених Штатах опинилися на межі втрати легального статусу. Після посилення імміграційних правил адміністрація Трампа фактично зупинила оновлення документів за гуманітарною програмою Uniting for Ukraine, що дозволяла українцям проживати у країні два роки.

200 тисяч українців під загрозою депортації з США

Про критичну ситуацію повідомляє агентство Reuters, зазначаючи, що програма, яка з 2022 року дала можливість в'їхати до США близько 260 тисячам українців, більше не забезпечує своєчасного продовження статусу. Люди залишаються без робочих дозволів, соціальних гарантій та підтвердження легального перебування.

Суд уже відновив прийом заявок, але реально опрацьовано лише близько 1 900 запитів. При цьому додатковим бар’єром стало запровадження нового збору — 1 000 доларів за продовження документів. Для багатьох родин це непідйомна сума, яка підштовхує людей або жити в тіні, або виїжджати з країни.

Деякі українці вже покинули США та вирушили до Канади, Європи чи країн Південної Америки. Інші бояться виходити з дому: за свідченнями опитаних, були випадки затримань під час рейдів у Чикаго та Клівленді. Частина українців зізнається, що найбільший страх — депортація в Україну та можливе потрапляння під мобілізацію.

Напруження посилюється на тлі суперечок навколо американського "мирного плану" щодо України. Президент Володимир Зеленський закликав утриматися від різких заяв, поки триває робота над деталями документа.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із різкою критикою документа, який у мережі поширюють як можливий "мирний план" Сполучених Штатів щодо України. Він назвав його фактично формулою капітуляції, що залишає Україну беззахисною перед потенційною новою агресією Росії.