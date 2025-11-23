Почти 200 тысяч украинцев в США рискуют потерять легальный статус - ситуация обостряется

Около 200 тысяч украинцев в Соединенных Штатах оказались на грани потери легального статуса. После ужесточения иммиграционных правил администрация Трампа фактически остановила обновление документов по гуманитарной программе Uniting for Ukraine, позволявшей украинцам проживать в стране два года.

200 тысяч украинцев под угрозой депортации из США

О критической ситуации сообщает агентство Reuters, отмечая, что программа, которая с 2022 года дала возможность въехать в США около 260 тысяч украинцев, больше не обеспечивает своевременного продления статуса. Люди остаются без рабочих разрешений, социальных гарантий и подтверждения легального пребывания.

Суд уже возобновил прием заявок, но реально проработано лишь около 1900 запросов. При этом дополнительным барьером стало введение нового сбора – 1 000 долларов за продление документов. Для многих семей это неподъемная сумма, которая подталкивает людей либо жить в тени, либо уезжать из страны.

Некоторые украинцы уже покинули США и отправились в Канаду, Европу или страны Южной Америки. Остальные боятся выходить из дома: по свидетельству опрошенных, были случаи задержаний во время рейдов в Чикаго и Кливленде. Часть украинцев признается, что наибольшим страхом является депортация в Украину и возможное попадание под мобилизацию.

Напряжение усиливается на фоне споров вокруг американского "мирного плана" по Украине. Президент Владимир Зеленский призвал воздержаться от резких заявлений, пока идет работа над деталями документа.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с резкой критикой документа, который в сети распространяют как возможный "мирный план" Соединенных Штатов по Украине. Он назвал его фактически формулой капитуляции, оставляющей Украину беззащитной перед новой потенциальной агрессией России.