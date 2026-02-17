85 мільйонів євро на газ: Норвегія допоможе Україні пройти опалювальний сезон

Група “Нафтогаз” підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму 85 мільйонів євро. Кошти надає уряд Норвегії для закупівлі імпортного природного газу, необхідного для стабільного проходження опалювального сезону. Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу”.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький

Грант буде використано для закупівлі додаткових обсягів імпортного газу. Йдеться про часткову компенсацію втрат власного видобутку, спричинених російськими атаками по енергетичній інфраструктурі. Таким чином держава прагне уникнути дефіциту ресурсу у пікові зимові періоди.

Фінансування здійснюється через механізм співпраці ЄБРР із міжнародними донорами. Його мета — оперативне реагування на критичні потреби енергетичного сектору України, який системно зазнає пошкоджень унаслідок війни.

У “Нафтогазі” зазначають, що грант уряду Норвегії є частиною ширшої міжнародної програми підтримки, спрямованої на зміцнення енергетичної безпеки України. Виділені кошти дозволять забезпечити безперебійне постачання газу споживачам упродовж опалювального періоду.

Домовленість про надання фінансової допомоги була досягнута на рівні керівництва держав — між президентом України Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

"Грант надається Урядом Норвегії завдяки домовленостям між Президентом України Володимиром Зеленським та Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре та буде спрямований на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак. Дякую Уряду Норвегії, фонду NORAD та ЄБРР за, як завжди, своєчасну та важливу підтримку", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

