logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика 85 мільйонів євро на газ: Норвегія допоможе Україні пройти опалювальний сезон
commentss НОВИНИ Всі новини

85 мільйонів євро на газ: Норвегія допоможе Україні пройти опалювальний сезон

Кошти у розмірі 85 млн євро спрямують на покриття дефіциту ресурсу після втрат видобутку через російські атаки.

17 лютого 2026, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Група “Нафтогаз” підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму 85 мільйонів євро. Кошти надає уряд Норвегії для закупівлі імпортного природного газу, необхідного для стабільного проходження опалювального сезону. Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу”.

85 мільйонів євро на газ: Норвегія допоможе Україні пройти опалювальний сезон

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький

Грант буде використано для закупівлі додаткових обсягів імпортного газу. Йдеться про часткову компенсацію втрат власного видобутку, спричинених російськими атаками по енергетичній інфраструктурі. Таким чином держава прагне уникнути дефіциту ресурсу у пікові зимові періоди.

Фінансування здійснюється через механізм співпраці ЄБРР із міжнародними донорами. Його мета — оперативне реагування на критичні потреби енергетичного сектору України, який системно зазнає пошкоджень унаслідок війни.

У “Нафтогазі” зазначають, що грант уряду Норвегії є частиною ширшої міжнародної програми підтримки, спрямованої на зміцнення енергетичної безпеки України. Виділені кошти дозволять забезпечити безперебійне постачання газу споживачам упродовж опалювального періоду.

Домовленість про надання фінансової допомоги була досягнута на рівні керівництва держав — між президентом України Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

"Грант надається Урядом Норвегії завдяки домовленостям між Президентом України Володимиром Зеленським та Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре та буде спрямований на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак. Дякую Уряду Норвегії, фонду NORAD та ЄБРР за, як завжди, своєчасну та важливу підтримку", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Читайте також в "Коментарях", що Латвія дасть 10 млн євро на купівлю американської зброї для України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини