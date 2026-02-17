85 миллионов евро на газ: Норвегия поможет Украине пройти отопительный сезон

Группа "Нафтогаз" подписала грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 85 миллионов евро. Денежные средства предоставляет правительство Норвегии для закупки импортного природного газа, необходимого для стабильного прохождения отопительного сезона. Об этом сообщила прессслужба "Нафтогаза".

Председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» Сергей Корецкий

Грант будет использован для закупки дополнительных объемов импортного газа. Речь идет о частичной компенсации потерь собственной добычи, вызванной российскими атаками по энергетической инфраструктуре . Таким образом, государство стремится избежать дефицита ресурса в пиковые зимние периоды.

Финансирование осуществляется через механизм сотрудничества ЕБРР с международными донорами. Его цель — оперативное реагирование на критические потребности энергетического сектора Украины , который системно терпит повреждения в результате войны.

В "Нефтегазе" отмечают, что грант правительства Норвегии является частью более широкой международной программы поддержки, направленной на укрепление энергетической безопасности Украины. Выделенные средства позволят обеспечить бесперебойную поставку газа потребителям в течение отопительного периода.

Договоренность о предоставлении финансовой помощи была достигнута на уровне руководства государств между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

"Грант предоставляется Правительством Норвегии благодаря договоренностям между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере и будет направлен на закупку дополнительных объемов импортного газа, чтобы частично компенсировать потери собственной добычи в результате российских атак. Спасибо Правительству Норвегии, Фонду NOR поддержку", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

