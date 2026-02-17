10 мільйонів на зброю для України: Латвія долучається до ініціативи НАТО

Латвія виділить 10 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи НАТО PURL. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 17 лютого.

Латвія профінансує закупівлю американського озброєння для України

Про це повідомила прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня у соцмережі Х.

За її словами, кошти будуть внесені до механізму PURL і спрямовані на придбання озброєння американського виробництва для потреб України. Таким чином, Рига продовжує послідовну політику військової підтримки Києва.

Сіліня наголосила, що Латвія стабільно виділяє на допомогу Україні 0,25% свого валового внутрішнього продукту. Це один із найвищих показників підтримки серед держав-партнерів у відсотковому співвідношенні до ВВП.

Латвія від початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні як військову, так і фінансову допомогу, а також активно підтримує санкційний тиск проти країни-агресора.

