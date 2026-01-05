Андрій Коваленко заявив, що його дивує позиція частини західних політиків, які й досі намагаються зберегти старий світовий порядок, хоча його фактично вже не існує.

Коваленко про західних політиків

За його словами, цей порядок був зруйнований низкою країн Глобального Півдня, які використали росію як інструмент впливу та джерело сировини. Спроби повернутися до колишніх правил гри він вважає марними, адже вони більше не працюють у сучасних умовах.

Коваленко наголосив, що майбутня світова система формуватиметься не через ностальгію за минулим, а залежно від рішучості та сили Заходу. Саме від цього, на його переконання, залежить баланс у новій глобальній реальності.

Окремо він підкреслив роль України. Завдяки унікальному досвіду ведення сучасної війни, Україна може стати важливим стабілізуючим фактором для всієї Європи в новому світовому порядку.

Коваленко зазначив, що ключовим є не лише вибір України, а й рівень мудрості та стратегічного мислення західних політичних еліт, від яких значною мірою залежить, яким буде майбутнє континенту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишній розвідник Роман Червінський заявив, що Україна підійшла до повномасштабної війни неготовою через кадрові призначення, які були здійснені керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Червінський нагадав про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" у 2020 році. За його словами, операцію не просто зупинили — її було навмисно зірвано, що, на його переконання, мало критичні наслідки для безпеки держави. Він зазначив, що розвідка не отримувала прямої вказівки згортати операцію чи припиняти її підготовку. Натомість, за словами Червінського, інформація про операцію була фактично передана ворогу. Він стверджує, що президент України зв’язався з Олександром Лукашенком, після чого осіб, яких планували затримати на території України, було передано в Білорусі.

