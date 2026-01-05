Рубрики
Андрій Коваленко заявив, що його дивує позиція частини західних політиків, які й досі намагаються зберегти старий світовий порядок, хоча його фактично вже не існує.
Коваленко про західних політиків
За його словами, цей порядок був зруйнований низкою країн Глобального Півдня, які використали росію як інструмент впливу та джерело сировини. Спроби повернутися до колишніх правил гри він вважає марними, адже вони більше не працюють у сучасних умовах.
Коваленко наголосив, що майбутня світова система формуватиметься не через ностальгію за минулим, а залежно від рішучості та сили Заходу. Саме від цього, на його переконання, залежить баланс у новій глобальній реальності.
Окремо він підкреслив роль України. Завдяки унікальному досвіду ведення сучасної війни, Україна може стати важливим стабілізуючим фактором для всієї Європи в новому світовому порядку.
Коваленко зазначив, що ключовим є не лише вибір України, а й рівень мудрості та стратегічного мислення західних політичних еліт, від яких значною мірою залежить, яким буде майбутнє континенту.