logo

BTC/USD

93851

ETH/USD

3190.39

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Коваленко высказался о западных политиках: что удивляет
commentss НОВОСТИ Все новости

Коваленко высказался о западных политиках: что удивляет

Андрей Коваленко: старый мировой порядок разрушен, будущее зависит от силы Запада

5 января 2026, 15:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Андрей Коваленко заявил, что его удивляет позиция части западных политиков, которые до сих пор пытаются сохранить старый мировой порядок, хотя его фактически уже не существует.

Коваленко высказался о западных политиках: что удивляет

Коваленко про западных политиков

По его словам, этот порядок был разрушен рядом стран Глобального Юга, которые использовали Россию как инструмент влияния и источник сырья. Попытки вернуться к прежним правилам игры он считает бесполезными, ведь они больше не работают в современных условиях.

Коваленко подчеркнул, что будущая мировая система будет формироваться не из-за ностальгии по прошлому, а в зависимости от решительности и силы Запада. Именно от этого, по его убеждению, зависит баланс новой глобальной реальности.

Отдельно он подчеркнул роль Украины. Благодаря уникальному опыту ведения современной войны Украина может стать важным стабилизирующим фактором для всей Европы в новом мировом порядке.

Коваленко отметил, что ключевым является не только выбор Украины, но и уровень мудрости и стратегического мышления западных политических элит, от которых в значительной степени зависит, каким будет будущее континента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший разведчик Роман Червинский заявил, что Украина подошла к полномасштабной войне неготовой из-за кадровых назначений, которые были осуществлены руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Червинский напомнил о срыве спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер" в 2020 году. По его словам, операцию не просто остановили — она была намеренно сорвана, что, по его убеждению, имело критические последствия для безопасности государства. Он отметил, что разведка не получала прямого указания сворачивать операцию или прекращать ее подготовку. По словам Червинского, информация об операции была фактически передана врагу. Он утверждает, что президент Украины связался с Александром Лукашенко, после чего лица, которые планировали задержать на территории Украины, были переданы в Беларусь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/10261
Теги:

Новости

Все новости