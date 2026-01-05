Андрей Коваленко заявил, что его удивляет позиция части западных политиков, которые до сих пор пытаются сохранить старый мировой порядок, хотя его фактически уже не существует.

Коваленко про западных политиков

По его словам, этот порядок был разрушен рядом стран Глобального Юга, которые использовали Россию как инструмент влияния и источник сырья. Попытки вернуться к прежним правилам игры он считает бесполезными, ведь они больше не работают в современных условиях.

Коваленко подчеркнул, что будущая мировая система будет формироваться не из-за ностальгии по прошлому, а в зависимости от решительности и силы Запада. Именно от этого, по его убеждению, зависит баланс новой глобальной реальности.

Отдельно он подчеркнул роль Украины. Благодаря уникальному опыту ведения современной войны Украина может стать важным стабилизирующим фактором для всей Европы в новом мировом порядке.

Коваленко отметил, что ключевым является не только выбор Украины, но и уровень мудрости и стратегического мышления западных политических элит, от которых в значительной степени зависит, каким будет будущее континента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший разведчик Роман Червинский заявил, что Украина подошла к полномасштабной войне неготовой из-за кадровых назначений, которые были осуществлены руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Червинский напомнил о срыве спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер" в 2020 году. По его словам, операцию не просто остановили — она была намеренно сорвана, что, по его убеждению, имело критические последствия для безопасности государства. Он отметил, что разведка не получала прямого указания сворачивать операцию или прекращать ее подготовку. По словам Червинского, информация об операции была фактически передана врагу. Он утверждает, что президент Украины связался с Александром Лукашенко, после чего лица, которые планировали задержать на территории Украины, были переданы в Беларусь.

