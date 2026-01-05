У чому ексрозвідник жорстоко звинувачує Єрмака

Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що Україна підійшла до повномасштабної війни неготовою через кадрові призначення, які були здійснені керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Роман Червінський про Єрмака

Червінський нагадав про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" у 2020 році. За його словами, операцію не просто зупинили — її було навмисно зірвано, що, на його переконання, мало критичні наслідки для безпеки держави.

Він зазначив, що розвідка не отримувала прямої вказівки згортати операцію чи припиняти її підготовку. Натомість, за словами Червінського, інформація про операцію була фактично передана ворогу. Він стверджує, що президент України зв’язався з Олександром Лукашенком, після чого осіб, яких планували затримати на території України, було передано в Білорусі.

Ексрозвідник заявив, що вже тоді в середовищі силовиків почали лунати припущення про наявність агентів російського впливу в Офісі президента. Зокрема, він згадав Андрія Єрмака та Олега Татарова, яких пов’язує зі створенням системи управління за зразками російських спецслужб.

За словами Червінського, ці дії були спрямовані на поступове послаблення українських державних інституцій зсередини. Він наголосив, що з часом ці побоювання, на його думку, лише підтвердилися, а наслідком стало те, що Україна підійшла до війни без належної готовності саме через кадрові рішення, ухвалені вищим керівництвом.

