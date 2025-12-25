КНДР показала першу ядерну субмарину – Пхеньян вихваляється новою силою

Північна Корея оприлюднила кадри корпусу першої ядерної субмарини, що перебуває у стадії завершення будівництва. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто приїхав спостерігати за підготовкою підводного човна, який, за офіційними даними, матиме водотоннажність 8,7 тисячі тонн. Про це повідомляє " Kcna Watch".

Північна Корея готова до підводного ядерного флоту: Кім Чен Ин оглянув першу субмарину

У Пхеньяні заявили, що нині також триває розробка "секретних підводних озброєнь", але подробиць про конкретні системи не повідомляють. Раніше північнокорейські ЗМІ згадували про підводні дрони, здатні переносити ядерні боєголовки на великі відстані.

Сеульська розвідка ще у вересні попереджала про можливу передачу Росією КНДР технологій для ядерних рушійних установок. За повідомленнями південнокорейських ЗМІ, РФ передавала реактори, турбіни та системи охолодження зі списаних підводних човнів.

Пхеньян давно прагне створити власний підводний ядерний флот. До цього часу відсутність технологій обмежувала реалізацію цих планів. Раніше КНДР вже продемонструвала низку балістичних і крилатих ракет, призначених для запуску з підводних човнів.

Експерти припускають, що публікація кадрів субмарини може свідчити про допомогу Росії, хоча деякі аналітики вважають, що північнокорейські інженери могли самостійно створити ядерну рушійну установку з консультативною підтримкою РФ.

Одночасно Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нових зенітних систем великої дальності. За офіційними заявами Пхеньяна, ракети досягли цілей на відстані 200 кілометрів. Південнокорейські військові підтвердили численні пуски ракет зі східного узбережжя КНДР та відстежують траєкторії польоту.

Раніше в Сеулі зазначали, що Росія також допомагає модернізувати протиповітряну оборону Північної Кореї, замінюючи радянські системи, у відповідь на постачання Києву боєприпасів та військової техніки у війні проти України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Китай різко прискорив нарощування свого ядерного потенціалу та розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет поблизу кордону з Монголією.