Пентагон б’є на сполох: Китай тихо розгорнув сотні ядерних ракет біля кордонів

Китай різко прискорив нарощування свого ядерного потенціалу та розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет поблизу кордону з Монголією. Про це йдеться у проєкті доповіді Міністерства оборони США, повідомляє агентство Reuters.

Нове ядерне напруження — США заявили про масове розміщення ракет Китаєм на кордоні з Монголією

За даними Пентагону, ракети розгорнуті на трьох шахтних ракетних полігонах на півночі Китаю. Мова йде про твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети DF-31, здатні нести ядерні боєголовки та вражати цілі на міжконтинентальних відстанях.

Американське оборонне відомство наголошує: Китай модернізує та розширює ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава у світі. Водночас Пекін не демонструє готовності долучатися до переговорів щодо контролю над стратегічними озброєннями.

Раніше у Вашингтоні вже повідомляли про будівництво та наявність ракетних шахт у цьому регіоні, однак уперше йдеться про фактичне завантаження понад сотні ракет. Конкретні потенційні цілі у документі не називаються.

У Пентагоні також застерігають, що зміст доповіді ще може бути уточнений або скоригований до моменту її офіційного подання до Конгресу США. Водночас сам факт масштабного розгортання ракет розглядається як серйозний сигнал для глобальної безпеки.

