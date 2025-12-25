logo

КНДР показала первую ядерную субмарину – Пхеньян хвастается новой силой
НОВОСТИ

КНДР показала первую ядерную субмарину – Пхеньян хвастается новой силой

Лидер КНДР осмотрел будущую атомную субмарину, а Сеул опасается, что Россия помогла Пхеньяну с технологиями.

25 декабря 2025, 19:50
Автор:
avatar

Проніна Анна

Северная Корея обнародовала кадры корпуса первой ядерной субмарины, находящейся на стадии завершения строительства. Лидер КНДР Ким Чен Ин лично приехал наблюдать за подготовкой подлодки, которая, по официальным данным, будет иметь водоизмещение 8,7 тысячи тонн. Об этом сообщает "Kcna Watch".

КНДР показала первую ядерную субмарину – Пхеньян хвастается новой силой

Северная Корея готова к подводному ядерному флоту: Ким Чен Ын осмотрел первую субмарину

В Пхеньяне заявили, что в настоящее время также идет разработка "секретных подводных вооружений", но подробности о конкретных системах не сообщают. Ранее северокорейские СМИ упоминали о подводных дронах, способных переносить ядерные боеголовки на большие расстояния.

Сеульская разведка еще в сентябре предупреждала о возможной передаче КНДР технологий для ядерных движущих установок. По сообщениям южнокорейских СМИ, РФ передавала реакторы, турбины и системы охлаждения из списанных подлодок.

Пхеньян давно стремится создать свой подводный ядерный флот. До этого времени отсутствие технологий ограничивало реализацию этих планов. Ранее КНДР уже продемонстрировала ряд баллистических и крылатых ракет, предназначенных для запуска с подлодок.

Эксперты предполагают, что публикация кадров субмарины может свидетельствовать о помощи России, хотя некоторые аналитики полагают, что северокорейские инженеры могли самостоятельно создать ядерную двигательную установку с консультативной поддержкой РФ.

Одновременно Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями новых зенитных систем большой дальности. По официальным заявлениям Пхеньяна, ракеты достигли целей на расстоянии 200 километров. Южнокорейские военные подтвердили многочисленные пуски ракет с восточного побережья КНДР и отслеживают траекторию полета.

КНДР показала первую ядерную субмарину – Пхеньян хвастается новой силой - фото 2

Ранее в Сеуле отмечалось, что Россия также помогает модернизировать противовоздушную оборону Северной Кореи, заменяя советские системы, в ответ на поставку Киеву боеприпасов и военной техники в войне против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Китай резко ускорил наращивание своего ядерного потенциала и разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет вблизи границы с Монголией.



