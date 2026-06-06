Київ попередив Кремль: чим обернеться для Путіна відмова від переговорів

Відмова Володимира Путіна від прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським може мати для Росії вкрай тяжкі наслідки. Таку думку висловив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи рішення Кремля не підтримувати запропонований Києвом формат прямого діалогу.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, російський лідер упустив можливість завершити війну на умовах, які могли б бути більш прийнятними для Москви. Тепер же, вважає Сибіга, подальший розвиток подій лише погіршуватиме становище Росії як на фронті, так і всередині країни.

Міністр переконаний, що російська армія продовжить зазнавати значних втрат, а військові невдачі стануть дедалі болючішими для Кремля. Одночасно посилюватимуться й економічні проблеми. За його оцінкою, російська економіка ризикує зіткнутися з поглибленням рецесії, зростанням податкового навантаження, подальшим скороченням робочих місць та посиленням інфляційного тиску на населення.

Особливу увагу Сибіга приділив українським можливостям нанесення ударів на значній відстані від лінії фронту. За його словами, для Росії дедалі менше територій, які можна вважати повністю безпечними від українського впливу.

Глава МЗС також наголосив, що міжнародний тиск на Москву не слабшає. Навпаки, західні держави продовжують шукати нові інструменти впливу, включаючи механізми санкцій, обмеження для російських чиновників і використання заморожених російських активів.

На думку міністра, головна помилка Кремля полягає у переконанні, що Україна згодом втратить підтримку союзників чи погодиться на російські умови. Сибіга вважає такі розрахунки помилковими і стверджує, що Москва зрештою все одно буде змушена повернутися до дипломатичного врегулювання.

Проте, як зазначив керівник українського зовнішньополітичного відомства, чим довше Росія відкладатиме переговорний процес, тим менш вигідними виявляться для неї умови можливої мирної угоди. Саме тому відмова Путіна від прямого діалогу із Зеленським, на думку Києва, має стати додатковим аргументом для посилення міжнародної підтримки України та подальшого тиску на Кремль.

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