Киев предупредил Кремль: чем обернется для Путина отказ от переговоров

Отказ Владимира Путина от прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским может иметь для России крайне тяжелые последствия. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя решение Кремля не поддерживать предложенный Киевом формат прямого диалога.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, российский лидер упустил возможность завершить войну на условиях, которые могли бы быть более приемлемыми для Москвы. Теперь же, считает Сибига, дальнейшее развитие событий будет только ухудшать положение России как на фронте, так и внутри страны.

Министр убежден, что российская армия продолжит нести значительные потери, а военные неудачи станут все более болезненными для Кремля. Одновременно будут усиливаться и экономические проблемы. По его оценке, российская экономика рискует столкнуться с углублением рецессии, ростом налоговой нагрузки, дальнейшим сокращением рабочих мест и усилением инфляционного давления на население.

Особое внимание Сибига уделил украинским возможностям по нанесению ударов на значительном расстоянии от линии фронта. По его словам, для России становится все меньше территорий, которые можно считать полностью безопасными от украинского воздействия.

Глава МИД также подчеркнул, что международное давление на Москву не ослабевает. Напротив, западные государства продолжают искать новые инструменты воздействия, включая санкционные механизмы, ограничения для российских чиновников и использование замороженных российских активов.

По мнению министра, главная ошибка Кремля заключается в убежденности, что Украина со временем потеряет поддержку союзников или согласится на российские условия. Сибига считает такие расчеты ошибочными и утверждает, что Москва в конечном итоге все равно будет вынуждена вернуться к дипломатическому урегулированию.

Однако, как отметил руководитель украинского внешнеполитического ведомства, чем дольше Россия будет откладывать переговорный процесс, тем менее выгодными окажутся для нее условия возможного мирного соглашения. Именно поэтому отказ Путина от прямого диалога с Зеленским, по мнению Киева, должен стать дополнительным аргументом для усиления международной поддержки Украины и дальнейшего давления на Кремль.

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