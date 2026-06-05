В Киеве наконец-то раскрыли, зачем Зеленский написал письмо Путину

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину является не просто дипломатическим жестом, а попыткой вывести мирный процесс из состояния затяжной неопределенности. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя инициативу главы государства.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам министра, обращение Зеленского следует рассматривать как своеобразный "шанс для Путина" принять решение о завершении войны. Сибига подчеркнул, что письмо уже стало частью международной дипломатической повестки: документ официально зарегистрирован и распространен через крупнейшие международные площадки, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

Глава МИД отметил, что в письме изложена реальная картина ситуации, которая сегодня складывается как на поле боя, так и внутри самой России. По мнению украинской стороны, Москва продолжает получать искаженную информацию о ходе войны, тогда как Зеленский предлагает взглянуть на происходящее без пропагандистских фильтров.

В Киеве убеждены, что Украина имеет конкретные предложения для достижения справедливого мира и неоднократно демонстрировала готовность к дипломатическому урегулированию. Однако переговорный процесс в последнее время столкнулся с определенными трудностями. Как отметил Сибига, внимание США частично переключилось на события на Ближнем Востоке, что привело к замедлению переговорного трека.

На этом фоне украинская власть считает, что следующим важным шагом может стать встреча на уровне лидеров. В частности, особое значение придается возможным переговорам между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. В Киеве рассчитывают, что такой контакт способен придать новый импульс мирным усилиям.

Сибига также подчеркнул, что за последний год Украина значительно укрепила свои позиции благодаря действиям армии, развитию оборонных технологий и способности эффективно противостоять российским атакам. Именно поэтому, считают в МИД, сейчас инициатива находится на стороне Москвы.

При этом в Киеве категорически отвергают предложения о переговорах в Москве, называя подобные инициативы попыткой избежать содержательного диалога и перевести обсуждение в плоскость политических манипуляций.

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