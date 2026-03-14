Ізраїль звернувся до України: Нетаньягу просить переговорів про перехоплення іранських дронів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу надіслав Україні запит щодо проведення переговорів із Президентом Володимиром Зеленським про співпрацю у сфері перехоплення безпілотників іранського виробництва.

Нетаньягу хоче обговорити із Зеленським співпрацю у боротьбі з іранськими безпілотниками

Як повідомляє Ynet, Нетаньягу звернувся до України з проханням організувати переговори з Президентом Володимиром Зеленським для обговорення можливого партнерства у сфері протидії дронам.

Зазначається, що ініціатива Ізраїлю з’явилася на тлі значного досвіду України у перехопленні іранських безпілотників, які Росія активно використовує під час атак.

Саме цей досвід, як пише видання, може стати основою для нової ізраїльсько-української співпраці у сфері протиповітряної оборони.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що такий запит дійсно був поданий. Водночас він зазначив, що через щільний графік обох політиків телефонна розмова ще не відбулася.

За словами дипломата, контакт між лідерами може відбутися вже на початку наступного тижня.

Чому Ізраїль звернувся саме до України

Україна за час повномасштабної війни Росії проти України накопичила значний практичний досвід боротьби з іранськими дронами типу Shahed.

Українські сили протиповітряної оборони регулярно відпрацьовують тактику їхнього перехоплення та знищення, використовуючи різні системи ППО та мобільні групи.

Саме тому досвід України у боротьбі з такими безпілотниками привернув увагу Ізраїлю, який також розглядає можливі загрози від іранських технологій.

