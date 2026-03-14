Українські дрони різко стали всім потрібні: Японія хоче купувати українські безпілотники для своєї оборони

Японія розглядає можливість закупівлі ударних безпілотників українського виробництва для своїх Сил самооборони. Причиною інтересу стали ефективність українських дронів у реальних бойових умовах під час війни проти Росії.

Японія може закупити українські ударні дрони для посилення своєї оборони

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Kyodo News.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, уряд Японії аналізує можливість придбання українських безпілотників для посилення власної обороноздатності.

У Токіо звернули увагу на те, що українські дрони довели свою ефективність на полі бою, зокрема під час протидії російській агресії.

Одним із варіантів реалізації цієї ідеї може стати підписання двосторонньої угоди про передачу оборонного обладнання. Такий документ дозволив би організувати закупівлю техніки та обмін технологіями між країнами.

За словами джерел, ініціатива обговорення співпраці з’явилася після того, як Україна звернулася до Японії з відповідною пропозицією.

Остаточне рішення Токіо планує ухвалити після порівняння характеристик українських безпілотників з аналогічними системами інших країн.

Зокрема, розглядаються й ізраїльські моделі. Однак через політичну ситуацію навколо сектору Газа японська влада схиляється до того, щоб підтримати саме українські розробки.

У Міністерстві оборони Японії також повідомили, що країна зацікавлена не лише у закупівлі, а й у отриманні технологій, які дозволять у майбутньому організувати власне виробництво безпілотників.

Крім того, уряд Японії розглядає можливість послаблення правил передачі оборонного обладнання, що може відбутися вже у квітні. Це дозволить розширити експорт летальної зброї.

Також правлячі партії Японії подали пропозицію прем’єр-міністру Санае Такаїчі щодо створення спеціального механізму співпраці з Україною.

Він передбачає можливість передачі зброї Україні за умови укладення угоди про оборонне партнерство та визнання України державою з особливим режимом співпраці у сфері безпеки.

