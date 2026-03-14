Израиль обратился к Украине: Нетаньяху просит переговоров о перехвате иранских дронов

Проніна Анна
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос о проведении переговоров с Президентом Владимиром Зеленским о сотрудничестве в сфере перехвата беспилотников иранского производства.
Нетаньяху хочет обсудить с Зеленским сотрудничество в борьбе с иранскими беспилотниками
Как сообщает Ynet, Нетаньяху обратился к Украине с просьбой организовать переговоры с Президентом Владимиром Зеленским для обсуждения возможного партнерства в сфере противодействия дронам.
Отмечается, что инициатива Израиля появилась на фоне значительного опыта Украины по перехвату иранских беспилотников , которые Россия активно использует при атаках.
Именно этот опыт может стать основой для нового израильско-украинского сотрудничества в сфере противовоздушной обороны .
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос действительно был подан. В то же время он отметил, что из-за плотного графика обоих политиков телефонный разговор еще не состоялся .
По словам дипломата, контакт между лидерами может состояться уже в начале следующей недели .
Украина за время полномасштабной войны России против Украины накопила значительный практический опыт борьбы с иранскими дронами типа Shahed .
Украинские силы противовоздушной обороны регулярно отрабатывают тактику их перехвата и уничтожения, используя разные системы ПВО и мобильные группы.
Именно поэтому опыт Украины в борьбе с такими беспилотниками привлек внимание Израиля , также рассматривающего возможные угрозы от иранских технологий.