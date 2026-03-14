Израиль обратился к Украине: Нетаньяху просит переговоров о перехвате иранских дронов
Израиль обратился к Украине: Нетаньяху просит переговоров о перехвате иранских дронов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Украине с просьбой начать переговоры по сотрудничеству в сфере перехвата иранских дронов. Речь идет о возможном обмене опытом и координации в противодействии беспилотникам.

14 марта 2026, 20:54
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос о проведении переговоров с Президентом Владимиром Зеленским о сотрудничестве в сфере перехвата беспилотников иранского производства.

Нетаньяху хочет обсудить с Зеленским сотрудничество в борьбе с иранскими беспилотниками

Как сообщает Ynet, Нетаньяху обратился к Украине с просьбой организовать переговоры с Президентом Владимиром Зеленским для обсуждения возможного партнерства в сфере противодействия дронам.

Отмечается, что инициатива Израиля появилась на фоне значительного опыта Украины по перехвату иранских беспилотников , которые Россия активно использует при атаках.

Именно этот опыт может стать основой для нового израильско-украинского сотрудничества в сфере противовоздушной обороны .

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос действительно был подан. В то же время он отметил, что из-за плотного графика обоих политиков телефонный разговор еще не состоялся .

По словам дипломата, контакт между лидерами может состояться уже в начале следующей недели .

Почему Израиль обратился именно в Украину

Украина за время полномасштабной войны России против Украины накопила значительный практический опыт борьбы с иранскими дронами типа Shahed .

Украинские силы противовоздушной обороны регулярно отрабатывают тактику их перехвата и уничтожения, используя разные системы ПВО и мобильные группы.

Именно поэтому опыт Украины в борьбе с такими беспилотниками привлек внимание Израиля , также рассматривающего возможные угрозы от иранских технологий.

Читайте в "Комментариях", что Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для своих Сил самообороны. Причиной интереса стали эффективность украинских дронов в реальных боевых условиях во время войны против России.



