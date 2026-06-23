“Історичні суперечки обернуться проти Польщі”: в Раді розповіли про переваги України

Україна потрапила у дипломатичний скандал із Польщею. Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив про відкликання високої нагороди, яку отримав президент України Володимир Зеленський. Український лідер повернув нагороду, а у підтримку Зеленського попередні президенти України та посадовців відмовилися від польських нагород.

Україна-Польща. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олег Дунда переконаний, що коли президент Польщі влаштовує історичні суперечки з Україною, він не враховує важливий фактор: усе це сильно б’є саме по Польщі та польському бізнесу, який дуже зацікавлений у співпраці з Україною.

“Польські політики мають дурну звичку – шантажувати Україну. І ми маємо цю звичку у них відбити. Шантажують двома речами. Перше — це аеропорт Жешув-Ясьонка, який є головним хабом постачання зброї до України. Друге — це блокада українських кордонів, щоб Україна не постачала свою продукцію до Європи”, — пояснив політик.

За його словами, Польща не може припинити діяльність цього хабу, адже він потрібен, в першу чергу, їм. Політик пояснив, що у 2021 році аеропорт заробив лише 13 млн євро за весь рік. А починаючи з 2022 року, кожен рік – 2022, 2023, 2024, 2025 — заробітки складають понад 100 млн євро за рік. І, наголосив народний депутат, ці гроші не польські — ці гроші сплачують Берлін, Лондон, Париж — всі, хто постачає Україні зброю. До речі, Польща зброю не постачає, уточнив політик.

Щодо блокади українських кордонів, то, за словами народного депутата, на транзиті української продукції заробляє в першу чергу Польща. За його словами, у 2025 році Польща на торгівлі з Україною заробила понад 9 млн євро.

“І в цю гру можна грати разом. Уявіть собі, якщо врешті-решт українці почнуть у відповідь на блокаду Польщі блокувати кордон для польських товарів. Хто від цього програє? Тобто ще раз — це Польща залежна від України в першу чергу економічно. І нам цей важіль впливу потрібно використати по повній програмі”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепа Гончаренка, Зеленський втрачає шанс врегулювати суперечку з Польщею.



