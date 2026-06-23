"Исторические споры обернутся против Польши": в Раде рассказали о преимуществах Украины

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Кречмаровская Наталия
Украина попала в дипломатический скандал с Польшей. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил об отзыве высокой награды, полученной президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер вернул награду, а в поддержку Зеленского предыдущие президенты Украины и чиновники отказались от польских наград.
Украина-Польша. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Олег Дунда убежден, что, когда президент Польши устраивает исторические споры с Украиной, он не учитывает важный фактор: все это сильно бьет именно по Польше и польскому бизнесу, который очень заинтересован в сотрудничестве с Украиной.
По его словам, Польша не может прекратить деятельность этого хаба, ведь он нужен в первую очередь им. Политик пояснил, что в 2021 году аэропорт заработал всего 13 млн евро за весь год. А начиная с 2022 года, каждый год – 2022, 2023, 2024, 2025 – заработки составляют более 100 млн евро в год. И, отметил народный депутат, эти деньги не польские – эти деньги платят Берлин, Лондон, Париж – все, кто поставляет Украине оружие. Кстати, Польша оружие не поставляет, уточнил политик.
Что касается блокады украинских границ, то, по словам народного депутата, на транзите украинской продукции зарабатывает в первую очередь Польша. По его словам, в 2025 году Польша на торговле с Украиной заработала более 9 млн евро.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепа Гончаренко, Зеленский упускает шанс урегулировать спор с Польшей.