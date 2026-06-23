"Исторические споры обернутся против Польши": в Раде рассказали о преимуществах Украины

Украина попала в дипломатический скандал с Польшей. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил об отзыве высокой награды, полученной президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер вернул награду, а в поддержку Зеленского предыдущие президенты Украины и чиновники отказались от польских наград.

Украина-Польша. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Олег Дунда убежден, что, когда президент Польши устраивает исторические споры с Украиной, он не учитывает важный фактор: все это сильно бьет именно по Польше и польскому бизнесу, который очень заинтересован в сотрудничестве с Украиной.

"Польские политики имеют глупую привычку — шантажировать Украину. И мы имеем эту привычку у них отбить. Шантажируют двумя вещами. Первое — это аэропорт Жешув-Ясенка, который является главным хабом поставки оружия в Украину. Второе — это блокада украинских границ, чтобы Украина не поставляла свою продукцию в Европу”, — объяснил политик.

По его словам, Польша не может прекратить деятельность этого хаба, ведь он нужен в первую очередь им. Политик пояснил, что в 2021 году аэропорт заработал всего 13 млн евро за весь год. А начиная с 2022 года, каждый год – 2022, 2023, 2024, 2025 – заработки составляют более 100 млн евро в год. И, отметил народный депутат, эти деньги не польские – эти деньги платят Берлин, Лондон, Париж – все, кто поставляет Украине оружие. Кстати, Польша оружие не поставляет, уточнил политик.

Что касается блокады украинских границ, то, по словам народного депутата, на транзите украинской продукции зарабатывает в первую очередь Польша. По его словам, в 2025 году Польша на торговле с Украиной заработала более 9 млн евро.

"И в эту игру можно играть вместе. Представьте себе, если в конце концов украинцы начнут в ответ на блокаду Польши будут блокировать границу для польских товаров. Кто от этого проиграет? То есть еще раз — это Польша зависима от Украины в первую очередь экономически. И нам этот рычаг влияния нужно использовать по полной программе", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепа Гончаренко, Зеленский упускает шанс урегулировать спор с Польшей.



