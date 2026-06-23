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"Зеленський втрачає черговий шанс": рішення президента в Раді назвали великою помилкою

Народний депутат Гончаренко розкритикував рішення Зеленського щодо відмови від участі у конференції в Польщі

23 червня 2026, 15:01
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Кречмаровская Наталия

В України та Польщі період напружених відносин — Польща відкликала високу державну нагороду, а президент України Володимир Зеленський, ймовірніше, не поїде на конференцію у Гданську. У Раді переконані, що це хибне рішення. 

"Зеленський втрачає черговий шанс": рішення президента в Раді назвали великою помилкою

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що українську делегацію на конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Фактично, це означає, що Зеленський не поїде на конференцію через конфлікт з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Це дуже велика помилка з боку Зеленського, бо ми зараз знаходимося не в тому стані, щоб далі розпалювати конфлікт з поляками. Ця конференція була одним зі способів відносно легко вирішити конфлікт, але президент від неї відмовився”, — зазначив народний депутат. 

Політик нагадав, у чому велика відмінність Польщі та України. 

“У нас триває війна, а у них ні, Польща — це країна ЄС, від відносин з якою залежить наша євроінтеграція, а у нас немає таких важелів тиску. Зараз потрібно уникати таких конфліктів із союзниками та фокусуватися на основній задачі — на досягненні миру”, — підсумував нардеп.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація в дипломатичному полі та удари по Росії посилюють позиції України та створюють можливість завершення гарячої фази війни у 2026 році. Нардеп Гончаренко вказав на деякі фактори, які можуть пришвидшити завершення бойових дій. Однак і вказав на один мінус — це “потужна потужність в очах Зеленського”.

Політик переконаний, що потрібно враховувати реалії та ставити відповідні цілі — припинення бойових дій на лінії розмежування називає гарною вимогою. 



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Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/55630
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