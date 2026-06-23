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Кречмаровская Наталия
В України та Польщі період напружених відносин — Польща відкликала високу державну нагороду, а президент України Володимир Зеленський, ймовірніше, не поїде на конференцію у Гданську. У Раді переконані, що це хибне рішення.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що українську делегацію на конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Політик нагадав, у чому велика відмінність Польщі та України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація в дипломатичному полі та удари по Росії посилюють позиції України та створюють можливість завершення гарячої фази війни у 2026 році. Нардеп Гончаренко вказав на деякі фактори, які можуть пришвидшити завершення бойових дій. Однак і вказав на один мінус — це “потужна потужність в очах Зеленського”.
Політик переконаний, що потрібно враховувати реалії та ставити відповідні цілі — припинення бойових дій на лінії розмежування називає гарною вимогою.