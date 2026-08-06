Після звільнення посла України у Вашингтоні питання нового призначення набуло особливого значення. Саме посол у США відповідає не лише за політичний діалог, а й за координацію військової, фінансової та оборонної підтримки. На тлі кадрових змін українська влада, ймовірно, зробить ставку на кандидата, який уже має значний міжнародний авторитет і довіру західних партнерів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, хто буде новим послом України в США — у кого найбільше шансів.

Посольство України в США. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найбільші шанси очолити українське посольство у Вашингтоні має Юлія Свириденко. Її перевагою є поєднання політичної ваги, досвіду переговорів із США та репутації ефективного кризового менеджера. У нинішніх умовах Києву потрібен не лише класичний дипломат, а людина, здатна швидко просувати питання оборонної допомоги, інвестицій і післявоєнної відбудови. Саме тому кандидатура Свириденко виглядає найбільш логічною. Водночас остаточне рішення залежатиме від погодження з Вашингтоном та політичних пріоритетів Банкової.

Чат-бот Gemini припускає, що найбільші шанси очолити дипломатичне представництво має саме Павло Паліса. Пріоритетом у відносинах із Вашингтоном залишається військове співробітництво та стабільність постачання озброєння. Досвід бойового командира та робота в Офісі президента дозволяють йому говорити з американськими партнерами мовою конкретних потреб фронту. Київ прагне бачити у Вашингтоні дипломата прагматика, здатного оперативно розв'язувати безпекові питання без бюрократичних затримок. Саме військовий бекграунд та довіра з боку керівництва держави роблять Палісу фаворитом на цю посаду.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найвищі шанси має Павло Паліса. Його військовий досвід, безпосередня участь у бойових діях та позитивне сприйняття з боку Дональда Трампа, який називає його "улюбленим українським воїном", роблять його ідеальним кандидатом для налагодження діалогу на найвищому рівні. На відміну від суто політичних фігур, Паліса зможе ефективно комунікувати з Пентагоном та американським оборонним бізнесом. Призначення військового, а не класичного дипломата, стане сигналом, що Київ робить ставку на прагматичну співпрацю у сфері безпеки. Вважаю, що саме цей сценарій є найбільш вірогідним у найближчі тижні.

Чат-бот Grok гадає, що саме Паліса має найбільші шанси. Його особистий кредит довіри з боку Трампа може стати вирішальним у нинішніх умовах, коли відносини з США критично залежать від прямого діалогу на найвищому рівні. Це не класичний дипломат, але саме така фігура зараз потрібна для швидкого відновлення каналів комунікації та просування інтересів України в безпековій і оборонній сферах. Інші кандидати сильні у політичних чи бізнес-зв’язках, проте не мають такого прямого персонального резонансу з американським президентом. Остаточне рішення, ймовірно, ухвалять найближчими тижнями.

Аналіз відповідей чат-ботів показує, що єдиної думки щодо майбутнього посла України у США немає. ChatGPT називає найбільш імовірною кандидатурою Юлію Свириденко, роблячи акцент на її дипломатичному досвіді та контактах із Вашингтоном. Водночас Gemini, DeepSeek і Grok схиляються до Павла Паліси, вважаючи його військовий досвід перевагою у період війни. Утім, остаточний вибір залежатиме не лише від професійних якостей кандидата, а й від політичної логіки Києва та здатності нового посла ефективно працювати з американською владою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, експослу України в США Стефанішиній вручили підозру.



