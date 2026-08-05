Експослу України в США Стефанішиній вручили нову підозру: що відомо (ОНОВЛЕНО)

У Центрі протидії корупції повідомили, що колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній вручили нову підозру.

Ольга Стефанішина. Фото з відкритих джерел

“Зараз Виший антикорсуд обирає їй запобіжний захід. Деталі згодом, але на початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання”, — йдеться у повідомленні.

На офіційних сайтах НАБУ та САП інформацію про вручення підозри немає.

Нагадаємо, що Ольга Стефанішина раніше вже фігурувала як обвинувачена у справі часів ексміністерки юстиції Олени Лукаш щодо розтрати 2,5 млн грн на тендерах у Мін'юсті. Також правоохоронці досліджували можливі зловживання, пов'язані з рішеннями АРМА щодо нерухомості та ймовірним впливом її оточення.

У ЦПД згодом додали перші деталі підозри — йдеться про незаконне збагачення.

"Зокрема, прокурор САП повідомляє про факти набуття майна іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної. Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого", — йдеться у повідомленні.

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