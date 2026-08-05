Експослу України в США Стефанішиній вручили нову підозру: що відомо (ОНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
У Центрі протидії корупції повідомили, що колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній вручили нову підозру.
Ольга Стефанішина. Фото з відкритих джерел
На офіційних сайтах НАБУ та САП інформацію про вручення підозри немає.
Нагадаємо, що Ольга Стефанішина раніше вже фігурувала як обвинувачена у справі часів ексміністерки юстиції Олени Лукаш щодо розтрати 2,5 млн грн на тендерах у Мін'юсті. Також правоохоронці досліджували можливі зловживання, пов'язані з рішеннями АРМА щодо нерухомості та ймовірним впливом її оточення.
У ЦПД згодом додали перші деталі підозри — йдеться про незаконне збагачення.
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