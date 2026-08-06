После освобождения посла Украины в Вашингтоне вопрос нового назначения приобрел особое значение. Именно посол в США отвечает не только за политический диалог, но и за координацию военной, финансовой и оборонной поддержки. На фоне кадровых изменений украинские власти, вероятно, сделают ставку на кандидата, уже имеющего значительный международный авторитет и доверие западных партнеров. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, кто будет новым послом Украины в США — у кого больше шансов.

Посольство Украины в США. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что наибольшие шансы возглавить украинское посольство в Вашингтоне у Юлии Свириденко. Ее преимуществом является сочетание политического веса, опыта переговоров с США и репутация эффективного кризисного менеджера. В нынешних условиях Киеву нужен не только классический дипломат, но и человек, способный быстро продвигать вопросы оборонной помощи, инвестиций и послевоенного восстановления. Именно поэтому кандидатура Свириденко выглядит наиболее логичной. В то же время, окончательное решение будет зависеть от согласования с Вашингтоном и политических приоритетов Банковой.

Чат-бот Gemini предполагает, что наибольшие шансы возглавить дипломатическое представительство имеет именно Павел Палиса. Приоритетом в отношениях с Вашингтоном остается военное сотрудничество и стабильность поставок вооружения. Опыт боевого командира и работа в Офисе президента позволяют ему говорить с американскими партнерами на языке конкретных потребностей фронта. Киев стремится видеть в Вашингтоне дипломата прагматика, способного оперативно решать вопросы безопасности без бюрократических задержек. Именно военный бэкграунд и доверие руководства государства делают Палису фаворитом на эту должность.

Чат-бот Deepseek отмечает, что самые высокие шансы имеет Павел Палиса. Его военный опыт, непосредственное участие в боевых действиях и позитивное восприятие со стороны Дональда Трампа, называющего его "любимым украинским воином", делают его идеальным кандидатом для налаживания диалога на самом высоком уровне. В отличие от чисто политических фигур, Палиса сможет эффективно общаться с Пентагоном и американским оборонным бизнесом. Назначение военного, а не классического дипломата станет сигналом, что Киев делает ставку на прагматическое сотрудничество в сфере безопасности. Считаю, что именно этот сценарий наиболее вероятен в ближайшие недели.

Чат-бот Grok думает, что именно Палиса имеет самые большие шансы. Его личный кредит доверия со стороны Трампа может оказаться решающим в нынешних условиях, когда отношения с США критически зависят от прямого диалога на самом высоком уровне. Это не классический дипломат, но именно такая фигура сейчас нужна для быстрого обновления каналов коммуникации и продвижения интересов Украины в сфере безопасности и обороны. Другие кандидаты сильны в политических или бизнес-связях, однако не имеют такого прямого персонального резонанса с американским президентом. Окончательное решение, вероятно, будет принято в ближайшие недели.

Анализ ответов чат-ботов показывает, что единого мнения по поводу будущего посла Украины в США нет. ChatGPT называет наиболее вероятной кандидатурой Юлию Свириденко, делая акцент на ее дипломатическом опыте и контактах с Вашингтоном. В то же время Gemini, DeepSeek и Grok склоняются к Павлу Палисе, считая его военный опыт преимуществом в период войны. Впрочем, окончательный выбор будет зависеть не только от профессиональных качеств кандидата, но и политической логики Киева и способности нового посла эффективно работать с американскими властями.

Напомним: портал "Комментарии" писал, экс-послу Украины в США Стефанишиной вручили подозрение.



