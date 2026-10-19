Гордон ошелешив: розповів, чим прекрасний Зеленський

У мережі інтернет повідомляли про те, що нібито європейські партнери просили президента України Володимира Зеленського так жорстко не критикувати президента США Дональда Трампа.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Зеленський прекрасний тим, що він не боїться нікого і Трампа у тому числі.

“Обстоюючи інтереси своєї країни, він здатний на будь-які заяви, спрямовані на благо України. Він виборює свою країну і має право на будь-які висловлювання”, — переконаний журналіст.

За його словами, саме тому, знаючи його характер, європейські лідери “дмуть на воду” і просять, щоб він так особливо Трампа не критикував.

Також Гордон заінтригував — заявив про гарні новини з Вашингтону, однак подробиці не надав.

"Хороші новини з Вашингтона. Дуже хороші новини з Вашингтона, скажу так. Але, нехай про це оголосить президент чи той, хто буде уповноважений це робити", — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку військового експерта Івана Ступака, якщо говорити з позиції “диванної аналітики”, то не варто сваритися з американцями, бо у нас альтернатив нема. Експерт назвав головні питання, де не буде можливості замінити США:

- США допомагає зі Starlink. Експерт зазначив, що з ним є нюанси, однак альтернативи немає,

- система Patriot поки також не має альтернативи,

- ремонт F16. Ступак пояснив, що вони регулярно ламаються і їх треба ремонтувати тільки авторизованими запасними частинами і тільки з дозволу уряду Сполучених Штатів Америки.

За словами експерта, американці наполягають на припинення обстрілів НПЗ саме через вибори, які відбудуться 3 листопада.



