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Гордон ошелешив: розповів, чим прекрасний Зеленський

Журналіст Гордон розповів про позицію Зеленського та натякнув на хороші новини

19 жовтня 2026, 20:48
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Кречмаровская Наталия

У мережі інтернет повідомляли про те, що нібито європейські партнери просили президента України Володимира Зеленського так жорстко не критикувати президента США Дональда Трампа.

Гордон ошелешив: розповів, чим прекрасний Зеленський

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Зеленський прекрасний тим, що він не боїться нікого і Трампа у тому числі. 

“Обстоюючи інтереси своєї країни, він здатний на будь-які заяви, спрямовані на благо України. Він виборює свою країну і має право на будь-які висловлювання”, — переконаний журналіст. 

За його словами, саме тому, знаючи його характер, європейські лідери “дмуть на воду” і просять, щоб він так особливо Трампа не критикував.

Також Гордон заінтригував — заявив про гарні новини з Вашингтону, однак подробиці не надав.

"Хороші новини з Вашингтона. Дуже хороші новини з Вашингтона, скажу так. Але, нехай про це оголосить президент чи той, хто буде уповноважений це робити", — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку військового експерта Івана Ступака, якщо говорити з позиції “диванної аналітики”, то не варто сваритися з американцями, бо у нас альтернатив нема. Експерт назвав головні питання, де не буде можливості замінити США:

- США допомагає зі Starlink. Експерт зазначив, що з ним є нюанси, однак альтернативи немає,

- система Patriot поки також не має альтернативи, 

- ремонт F16. Ступак пояснив, що вони регулярно ламаються і їх треба ремонтувати тільки авторизованими запасними частинами і тільки з дозволу уряду Сполучених Штатів Америки.

За словами експерта, американці наполягають на припинення обстрілів НПЗ саме через вибори, які відбудуться 3 листопада.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=jiJBevCstRk
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