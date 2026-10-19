Гордон ошарашил: рассказал, чем прекрасен Зеленский

В сети интернет сообщалось о том, что якобы европейские партнеры просили президента Украины Владимира Зеленского так жестко не критиковать президента США Дональда Трампа.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Зеленский прекрасен тем, что он не боится никого и Трампа, в том числе.

"Отстаивая интересы своей страны, он способен на любые заявления, направленные на благо Украины. Он борется за свою страну и имеет право на любые высказывания", — убежден журналист.

По его словам, именно поэтому, зная его характер, европейские лидеры "дуют на воду" и просят, чтобы он так особо Трампа не критиковал.

Также Гордон заинтриговал – заявил о хороших новостях из Вашингтона, однако подробности не предоставил.

"Хорошие новости из Вашингтона. Очень хорошие новости из Вашингтона, скажу так. Но, пусть об этом объявит президент или тот, кто будет уполномочен это делать", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению военного эксперта Ивана Ступака, если говорить с позиции "диванной аналитики", то не стоит ссориться с американцами, потому что у нас альтернатив нет. Эксперт назвал главные вопросы, где не будет возможности заменить США:

– США помогает со Starlink. Эксперт отметил, что с ним есть нюансы, однако альтернативы нет,

- система Patriot пока также не имеет альтернативы,

– ремонт F16. Ступак объяснил, что они регулярно ломаются, и их нужно ремонтировать только авторизованными запасными частями и только с разрешения правительства Соединенных Штатов Америки.

По словам эксперта, американцы настаивают на прекращении обстрелов НПЗ именно из-за выборов, которые состоятся 3 ноября.



