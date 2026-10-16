В України немає альтернативи: яке рішення Зеленського стане “самогубством для країни”

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Кречмаровская Наталия
Сполучені Штати переконують Україну не бити по російських НПЗ. Головною проблемою називають ціни на дизель в Америці. Однак оголошеного президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я дотримувалася тільки Україна. Росія ж не відмовилася від обстрілів об’єктів енергетики.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Іван Ступак пояснив, що якщо говорити з позиції “диванної аналітики”, то не варто сваритися з американцями, бо у нас альтернатив нема. Експерт назвав головні питання, де не буде можливості замінити США:
- США допомагає зі Starlink. Експерт зазначив, що з ним є нюанси, однак альтернативи немає,
- система Patriot поки також не має альтернативи,
- ремонт F16. Ступак пояснив, що вони регулярно ламаються і їх треба ремонтувати тільки авторизованими запасними частинами і тільки з дозволу уряду Сполучених Штатів Америки.
При цьому Ступак зауважив, що в Росії є інші проблемні місця. За словами експерта, американці наполягають на припинення обстрілів НПЗ саме через вибори, які відбудуться 3 листопада.
Експерт підсумував, що Трамп собі пояснює здорожчання дизелю саме ударами України по російських НПЗ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які об’єкти в Росії Україна може обстріляти та завдати ворогу значної шкоди.