Європейські лідери радили Зеленському «бути обережним» при спілкуванні з Трампом

Попри публічні заяви про підтримку, значна частина європейських лідерів досі з обережністю ставиться до президента США Дональда Трампа.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У зв’язку з цим вони радили президентові України Володимиру Зеленському бути максимально уважним і стриманим перед його нещодавньою зустріччю з главою Білого дому. Про це повідомляє Der Spiegel.

Напередодні переговорів із президентом США Зеленський провів закриту телеконференцію з європейськими партнерами. Онлайн-зустріч організував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Видання пише, що ознайомилось зі стенограмою розмови.

За інформацією Der Spiegel, Мерц наголосив на важливості пошуку спільної мови з Вашингтоном щодо чутливих питань — можливих територіальних компромісів, гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України. Водночас канцлер нібито застеріг українського президента від надмірних кроків, порадивши "не заходити занадто далеко" й "бути обережним".

Речниця уряду Німеччини у відповідь на запит журналістів заявила, що Берлін не коментує деталі конфіденційних переговорів. Водночас один із учасників телеконференції підтвердив, що загальний зміст розмови був переданий коректно, хоча підтверджувати окремі цитати він не став.

Під час розмови неодноразово звучала теза про необхідність бачити всі домовленості "на папері". Європейські лідери порадили Зеленському не погоджуватися на жодні територіальні поступки без чітких і юридично зафіксованих гарантій безпеки.

Крім того, канцлер Німеччини дав зрозуміти, що європейські країни готові долучитися до потенційної мирної угоди, однак хочуть заздалегідь ознайомитися з її змістом перед тим, як брати на себе будь-які зобов’язання.

Як випливає зі стенограми, низка європейських лідерів також рекомендували президентові України з’ясувати у Дональда Трампа, якою є позиція Росії щодо теперішньої версії мирного плану.

А прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порадили Зеленському прямо запитати очільника Білого дому, якими будуть дії США у разі, якщо Москва відмовиться від запропонованої мирної угоди.

