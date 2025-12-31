Европейские лидеры советовали Зеленскому «быть осторожным» при общении с Трампом.

Несмотря на публичные заявления о поддержке, значительная часть европейских лидеров до сих пор с осторожностью относится к президенту США Дональду Трампу.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В этой связи они советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому быть максимально внимательным и сдержанным перед его недавней встречей с главой Белого дома. Об этом сообщает Der Spiegel.

В преддверии переговоров с президентом США Зеленский провел закрытую телеконференцию с европейскими партнерами. Онлайн-встречу организовал канцлер Германии Фридрих Мерц. Издание пишет, что ознакомилось со стенограммой разговора.

По информации Der Spiegel, Мерц отметил важность поиска общего языка с Вашингтоном по чувствительным вопросам — возможным территориальным компромиссам, гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению Украины. В то же время канцлер якобы предостерег украинского президента от чрезмерных шагов, посоветовав "не заходить слишком далеко" и "быть осторожным".

Представитель правительства Германии в ответ на запрос журналистов заявила, что Берлин не комментирует детали конфиденциальных переговоров. В то же время, один из участников телеконференции подтвердил, что общее содержание разговора было передано корректно, хотя подтверждать отдельные цитаты он не стал.

Во время разговора неоднократно звучал тезис о необходимости видеть все договоренности на бумаге. Европейские лидеры посоветовали Зеленскому не соглашаться ни на какие территориальные уступки без четких и юридически зафиксированных гарантий безопасности.

Кроме того, канцлер Германии дал понять, что европейские страны готовы присоединиться к потенциальному мирному соглашению, однако хотят заранее ознакомиться с его содержанием, прежде чем брать на себя любые обязательства.

Как следует из стенограммы, ряд европейских лидеров также рекомендовали президенту Украины выяснить у Дональда Трампа, какова позиция России относительно нынешней версии мирного плана.

А премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц посоветовали Зеленскому прямо спросить главу Белого дома, какими будут действия США в случае, если Москва откажется от предложенного мирного соглашения.

Как сообщал портал "Комментарии", с командой президента США Дональда Трампа обсуждается план экономического обновления Украины. Среди прочего он предполагает создание новых рабочих мест и значительный рост доходов украинцев. Средняя заработная плата может возрасти в три раза от нынешнего уровня. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.