Трамп хоче втричі збільшити зарплати українців: Зеленський розповів деталі
Трамп хоче втричі збільшити зарплати українців: Зеленський розповів деталі

За словами президента, пакет документів, який обговорюється із США, передбачає відновлення всієї України, а не окремих регіонів

30 грудня 2025, 21:06
Автор:
Маламура Сергій

Із командою президента США Дональда Трампа обговорюється план економічного відновлення України.

Трамп хоче втричі збільшити зарплати українців: Зеленський розповів деталі

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Серед іншого, він передбачає створення нових робочих місць та значне зростання доходів українців. Середня заробітна плата може зрости втричі від нинішнього рівня. Про це під час спілкування із журналістами розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, пакет документів, який обговорюється, передбачає відновлення  всієї України, а не окремих регіонів. При цьому американський президент вважає пріоритетним саме створення робочих місць в Україні.

Команда Трампа "дуже хоче", щоб завдяки приходу американського бізнесу на спеціальних умовах зарплати українців були утричі вищими.

"Ми багато цьому приділили уваги і президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає що це завдання №1 щоб були робочі місця в Україні", — сказав Зеленський.

За його словами, американці та європейці розглядають можливість входу своїх компаній в Україну на спеціальних умовах. Вони мають бути закріплені міжурядовими угодами.

"Я не можу сказати, що це буде одразу після закінчення війни, але те що американці про це думають це так. Вони хочуть, щоб американські і європейські бізнеси прийшли в Україну", — додав Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", остаточно інформацію про готовність Сполучених Штатів відправити своїх військових в Україну може підтвердити тільки президент Дональд Трамп. Однак, таку можливість Київ обговорював із Вашингтоном. Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив президент Володимир Зеленський.  Таким чином він прокоментував заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що США нібито "готові розмістити свої війська в Україні".



