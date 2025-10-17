logo_ukra

Чи отримає Україна Tomahawk: Зеленський зацікавив Трампа угодою

Зеленський запропонував Трампу угоду, яка допоможе Україні отримати Tomahawk

17 жовтня 2025, 21:37
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Білому Домі триває зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Лідери країн поспілкувалися із журналістами, після чого розпочалася закрита частина переговорів. 

Чи отримає Україна Tomahawk: Зеленський зацікавив Трампа угодою

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Під час пресконференції журналісти запитали про надання Україні Tomahawk — питання, яке планувала обговорити на зустрічі українська сторона. Трамп зазначив, що “спробуємо завершити війну без Tomahawk". У ході розмови  про зброю Трамп зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені в українських дронах.  

“Ми були б зацікавлені в українських дронах. Ми створюємо власні дрони, але також купуємо їх в інших. І вони виготовляють дуже хороші дрони”, — пояснив лідер США.

Зеленський запропонував Трампу угоду - за якою Україна дає США дрони, а США Україні Tomahawk та інше озброєння.

“Україна має тисячі дронів, але немає Tomahawk. США мають Tomahawk та інші ракети, але вони можуть мати й наші дрони. Тому ми можемо працювати разом, ми можемо зміцнити американське виробництво”, — зауважив Зеленський. 

Дональд Трамп відповів, що зацікавлений в цій угоді.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що під час спілкування з журналістами Трамп пояснив, чому саме Угорщину обрав  для перемовин з Путіним. За його словами, їм подобається лідер країни Віктор Орбан. 

Щодо можливої присутності на зустрічі у Будапешті лідера України Дональд Трамп зазначив, що найбільш ймовірно це буде його (Трампа — ред.) двостороння зустріч з Путіним, “але ми будемо в контакті із Зеленським”. Президент США пояснив, що між двома президентами (Зеленським і Путіним) багато ворожнечі. 



