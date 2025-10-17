Чи отримає Україна Tomahawk: Зеленський зацікавив Трампа угодою

У Білому Домі триває зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Лідери країн поспілкувалися із журналістами, після чого розпочалася закрита частина переговорів.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Під час пресконференції журналісти запитали про надання Україні Tomahawk — питання, яке планувала обговорити на зустрічі українська сторона. Трамп зазначив, що “спробуємо завершити війну без Tomahawk". У ході розмови про зброю Трамп зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені в українських дронах.

“Ми були б зацікавлені в українських дронах. Ми створюємо власні дрони, але також купуємо їх в інших. І вони виготовляють дуже хороші дрони”, — пояснив лідер США.

Зеленський запропонував Трампу угоду - за якою Україна дає США дрони, а США Україні Tomahawk та інше озброєння.

“Україна має тисячі дронів, але немає Tomahawk. США мають Tomahawk та інші ракети, але вони можуть мати й наші дрони. Тому ми можемо працювати разом, ми можемо зміцнити американське виробництво”, — зауважив Зеленський.

Дональд Трамп відповів, що зацікавлений в цій угоді.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що під час спілкування з журналістами Трамп пояснив, чому саме Угорщину обрав для перемовин з Путіним. За його словами, їм подобається лідер країни Віктор Орбан.

Щодо можливої присутності на зустрічі у Будапешті лідера України Дональд Трамп зазначив, що найбільш ймовірно це буде його (Трампа — ред.) двостороння зустріч з Путіним, “але ми будемо в контакті із Зеленським”. Президент США пояснив, що між двома президентами (Зеленським і Путіним) багато ворожнечі.