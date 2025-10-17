logo_ukra

Трамп про саміт в Угорщині: чи зустрінеться Зеленський з Путіним
Трамп про саміт в Угорщині: чи зустрінеться Зеленський з Путіним

Трамп пояснив, чому саме Угорщину обрав для зустрічі з Путіним та чи буде там Зеленський

17 жовтня 2025, 21:12
Автор:
Кречмаровская Наталия

У Білому Домі розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Перед закритою частиною переговорів лідері країн дали пресконференцію. 

Трамп про саміт в Угорщині: чи зустрінеться Зеленський з Путіним

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Під час спілкування з журналістами Трамп пояснив, чому саме Угорщину обрав для перемовин з Путіним. За його словами, їм подобається лідер країни Віктор Орбан.

“Він подобається йому, він подобається мені. Це безпечна країна. Він дуже добре виконав свою роботу. Він був дуже хорошим лідером у сенсі управління своєю країною. У нього немає багатьох проблем, які є в інших країнах. Тож ми вирішили, що будемо з Віктором Орбаном, і він буде, я думаю, дуже хорошим господарем", — сказав президент США. 

Щодо можливої присутності на зустрічі у Будапешті лідера України Дональд Трамп зазначив, що найбільш ймовірно це буде його (Трампа — ред.) двостороння зустріч з Путіним, “але ми будемо в контакті із Зеленським”. 

"Між двома президентами (Зеленським і Путіним) багато ворожнечі", — додав президент США. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що одне з головних питань, яке планують обговорити президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп — постачання зброї Україні. 

Україна, як пишуть західні ЗМІ, проявляє креативність у пошуку допомоги від США для своїх військових зусиль. Зазначається, що Україна хоче отримати більше обладнання для ППО, включаючи ракети Patriot, далекобійну зброю та термінову енергетичну допомогу. Однак українська сторона, за даними видання, підготувала пропозиції, щоб змусити Трампа надати зброю. 



