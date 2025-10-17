Получит ли Украина Tomahawk: Зеленский заинтересовал Трампа соглашением

В Белом Доме проходит встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры стран пообщались с журналистами, после чего началась закрытая часть переговоров.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Во время пресс-конференции журналисты спросили о предоставлении Украине Tomahawk — вопроса, который планировала обсудить на встрече украинская сторона. Трамп отметил, что “попробуем завершить войну без Tomahawk". В ходе разговора об оружии Трамп отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинских дронах.

"Мы были бы заинтересованы в украинских дронах. Мы создаем собственные дроны, но также покупаем их у других. И они производят очень хорошие дроны", — пояснил лидер США.

Зеленский предложил Трампу соглашение – по которому Украина дает США дроны, а США Украине Tomahawk и другое вооружение.

"У Украины тысячи дронов, но нет Tomahawk. США имеют Tomahawk и другие ракеты, но они могут иметь и наши дроны. Поэтому мы можем работать вместе, мы можем укрепить американское производство", — отметил Зеленский.

Дональд Трамп ответил, что заинтересован в этом соглашении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во время общения с журналистами Трамп объяснил, почему именно Венгрию выбрал для переговоров с Путиным. По его словам, им нравится лидер страны Виктор Орбан.

Относительно возможного присутствия на встрече в Будапеште лидера Украины Дональд Трамп отметил, что наиболее вероятно это будет его (Трампа – ред.) двусторонняя встреча с Путиным, "но мы будем в контакте с Зеленским". Президент США объяснил, что между двумя президентами (Зеленским и Путиным) много вражды.