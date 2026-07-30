Чи дійсно Трамп повірив в Україну: розкрито приховані наміри президента США

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Кречмаровская Наталия
Останнім часом президент США Дональд Трамп радикально змінив риторику щодо України. Передача ліцензій на виробництво ракет до Patriot, схвалення дій президента Володимира Зеленського, схвальні оцінки після зустрічей — все це виглядає оптимістично, однак чи справді Трамп так щиро повірив в Україну.
Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Фесенко зазначив, що в позитивних емоціях Трамп може бути і щирий, але це не означає, що його особисте ставлення і його адміністрації до України, докорінно змінилося.
Однак і самому Трампу потрібен позитив через війну з Іраном.
Однак, за його словами, не варто поспішати з висновками щодо мирних переговорів. Зазначив, що треба дочекатися продовження — якими будуть результати цього візиту.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відсутність спільної пресконференції Трампа та Зеленського після перемовин є тривожним дзвіночком. Якщо сторони не заявили про домовленості, то вони можуть змінюватися та доповнюватися — і це улюблена тактика Трампа.