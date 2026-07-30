Чи дійсно Трамп повірив в Україну: розкрито приховані наміри президента США

Останнім часом президент США Дональд Трамп радикально змінив риторику щодо України. Передача ліцензій на виробництво ракет до Patriot, схвалення дій президента Володимира Зеленського, схвальні оцінки після зустрічей — все це виглядає оптимістично, однак чи справді Трамп так щиро повірив в Україну.

Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що в позитивних емоціях Трамп може бути і щирий, але це не означає, що його особисте ставлення і його адміністрації до України, докорінно змінилося.

"Безумовно, є позитивні тенденції, є визнання нашої спроможності в війні проти Росії. Трамп це визнав, це головна причина і для нього, і для його адміністрації”, — пояснив експерт.

Однак і самому Трампу потрібен позитив через війну з Іраном.

“Йому треба демонструвати і позитивні результати. І поліпшення та активізація відносин з Україною це якраз демонструє. Крім того, саме розвиток певної співпраці з Україною — це інструмент тиску на Росію з точки зору мирних переговорів”, — зазначив експерт.

Однак, за його словами, не варто поспішати з висновками щодо мирних переговорів. Зазначив, що треба дочекатися продовження — якими будуть результати цього візиту.

“За зовнішніми ознаками візит пройшов дуже позитивно для нас. Про це говорять відгуки Трампа. І Зеленський дуже позитивно оцінив цю зустріч”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відсутність спільної пресконференції Трампа та Зеленського після перемовин є тривожним дзвіночком. Якщо сторони не заявили про домовленості, то вони можуть змінюватися та доповнюватися — і це улюблена тактика Трампа.