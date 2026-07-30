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Чи дійсно Трамп повірив в Україну: розкрито приховані наміри президента США

Політолог Фесенко розповів чому Трамп різко змінив риторику щодо України

30 липня 2026, 17:11
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Кречмаровская Наталия

Останнім часом президент США Дональд Трамп радикально змінив риторику щодо України. Передача ліцензій на виробництво ракет до Patriot, схвалення дій президента Володимира Зеленського, схвальні оцінки після зустрічей — все це виглядає оптимістично, однак чи справді Трамп так щиро повірив в Україну. 

Чи дійсно Трамп повірив в Україну: розкрито приховані наміри президента США

Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що в позитивних емоціях Трамп може бути і щирий, але це не означає, що його особисте ставлення і його адміністрації до України, докорінно змінилося.

"Безумовно, є позитивні тенденції, є визнання нашої спроможності в війні проти Росії. Трамп це визнав, це головна причина і для нього, і для його адміністрації”, — пояснив експерт. 

Однак і самому Трампу потрібен позитив через війну з Іраном. 

“Йому треба демонструвати і позитивні результати. І поліпшення та активізація відносин з Україною це якраз демонструє. Крім того, саме розвиток певної співпраці з Україною — це інструмент тиску на Росію з точки зору мирних переговорів”, — зазначив експерт.

Однак, за його словами, не варто поспішати з висновками щодо мирних переговорів. Зазначив, що треба дочекатися продовження — якими будуть результати цього візиту.

“За зовнішніми ознаками візит пройшов дуже позитивно для нас. Про це говорять відгуки Трампа. І Зеленський дуже позитивно оцінив цю зустріч”, — підсумував експерт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відсутність спільної пресконференції Трампа та Зеленського після перемовин є тривожним дзвіночком. Якщо сторони не заявили про домовленості, то вони можуть змінюватися та доповнюватися — і це улюблена тактика Трампа.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=tP8XqPb7Ezk
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