Действительно ли Трамп поверил в Украину: раскрыты скрытые намерения президента США

В последнее время президент США Дональд Трамп радикально изменил риторику по отношению к Украине. Передача лицензий на производство ракет Patriot, одобрение действий президента Владимира Зеленского, одобрительные оценки после встреч — все это выглядит оптимистично, однако действительно Трамп так искренне поверил в Украину.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко отметил, что в положительных эмоциях Трамп может быть и искренним, но это не значит, что его личное отношение и его администрации к Украине коренным образом изменилось.

"Безусловно, есть положительные тенденции, есть признание нашей возможности в войне против России. Трамп это признал, это главная причина и для него, и для его администрации”, – объяснил эксперт.

Однако и самому Трампу нужен позитив из-за войны с Ираном.

"Ему нужно демонстрировать и положительные результаты. И улучшение и активизация отношений с Украиной это как раз демонстрирует. Кроме того, именно развитие определенного сотрудничества с Украиной – это инструмент давления на Россию с точки зрения мирных переговоров", – отметил эксперт.

Однако, по его словам, не стоит торопиться с выводами о мирных переговорах. Заметил, что нужно дождаться продолжения – какими будут результаты этого визита.

"По внешним признакам визит прошел очень положительно для нас. Об этом говорят отзывы Трампа. И Зеленский очень положительно оценил эту встречу", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что отсутствие совместной пресс-конференции Трампа и Зеленского после переговоров является тревожным звоночком. Если стороны не заявили о договоренностях, то они могут изменяться и дополняться – и это любимая тактика Трампа.