Действительно ли Трамп поверил в Украину: раскрыты скрытые намерения президента США

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Кречмаровская Наталия
В последнее время президент США Дональд Трамп радикально изменил риторику по отношению к Украине. Передача лицензий на производство ракет Patriot, одобрение действий президента Владимира Зеленского, одобрительные оценки после встреч — все это выглядит оптимистично, однако действительно Трамп так искренне поверил в Украину.
Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Фесенко отметил, что в положительных эмоциях Трамп может быть и искренним, но это не значит, что его личное отношение и его администрации к Украине коренным образом изменилось.
Однако и самому Трампу нужен позитив из-за войны с Ираном.
Однако, по его словам, не стоит торопиться с выводами о мирных переговорах. Заметил, что нужно дождаться продолжения – какими будут результаты этого визита.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что отсутствие совместной пресс-конференции Трампа и Зеленского после переговоров является тревожным звоночком. Если стороны не заявили о договоренностях, то они могут изменяться и дополняться – и это любимая тактика Трампа.