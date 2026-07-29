Чому Зеленський та Трамп не вийшли зі спільною заявою: це тривожний дзвіночок

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся із президентом Америки Дональдом Трампом. Переговори тривали близько години, лідери згодом назвали їх успішними, однак спільної пресконференції за результатами не провели.
Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Депутат Київської міської ради, народний депутат 7 та 8 скликань Леонід Ємець пояснив, що основна дипломатична робота не видна — сторони розробляють та погоджують певні питання, пропозиції, програми тощо. На поверхні ж — церемоніал — після переговорів оголошують, про що домовилися. На його думку, відсутність пресконференції чи спільних заяв — це стандартна для Трампа стратегія: домовитись про одне, а потім при нових зустрічах додавати нові пункти.
За його словами, дивитися потрібно по рішеннях. Зазначив, що якщо хтось очікував, що буде красивий вихід і заява про домовленості, то це мрії, а реальність від них відрізняється.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що днями президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в резиденції президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида.