Чому Зеленський та Трамп не вийшли зі спільною заявою: це тривожний дзвіночок

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся із президентом Америки Дональдом Трампом. Переговори тривали близько години, лідери згодом назвали їх успішними, однак спільної пресконференції за результатами не провели.

Трамп та Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради, народний депутат 7 та 8 скликань Леонід Ємець пояснив, що основна дипломатична робота не видна — сторони розробляють та погоджують певні питання, пропозиції, програми тощо. На поверхні ж — церемоніал — після переговорів оголошують, про що домовилися. На його думку, відсутність пресконференції чи спільних заяв — це стандартна для Трампа стратегія: домовитись про одне, а потім при нових зустрічах додавати нові пункти.

За його словами, дивитися потрібно по рішеннях. Зазначив, що якщо хтось очікував, що буде красивий вихід і заява про домовленості, то це мрії, а реальність від них відрізняється.

“Відбулися переговори, очевидно, там нашій стороні накидали якихось додаткових нюансів, назвемо це так. Сторона пішла думати над цими нюансами, про що власне президент Зеленський, по-моєму, достатньо чесно і сказав. Сторони зустрілись, домовились домовлятися. Ліцензії про виробництво Петріотів — історія хороша. Якби ще озвучили, коли питання можна буде реалізувати в конкретні ракети. А так, ліцензія — це добре, але ліцензією балістика не збивається”, — підкреслив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що днями президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті або в резиденції президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида.



